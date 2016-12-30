Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Solunum testiyle 17 tanı yapılabilecek

Bilim adamları, solunum testiyle 8 kanser çeşidi dahil 17 hastalığı teşhis edebilen cihaz üretmeyi başardı.

Solunum testiyle 17 tanı yapılabilecek

ANKARA (AA) - American Chemical Society sitesinde yayımlanan rapora göre, 5 ülkeden nanoteknoloji uzmanları tarafından üretilen "Na-nose" adındaki yeni cihaz, nefes testiyle 17 farklı hastalığı tanımlayabilen ilk buluş özelliği taşıyor.

Na-nose cihazı, yapay zeka tarafından kontrol edilen içerisindeki partiküller vasıtasıyla insan nefesini inceleyerek her hastalığa özgü kimyasal yapıları ayırt edebiliyor.

Her hastalığın insan nefesinde bulunan yüzlerce Uçucu Organik Bileşikte (VOC) özel bir iz düşüme sahip olduğunu belirten araştırmacılar, cihazın 8'i kanser çeşidi, 17 farklı hastalığa ait 13 farklı bileşkeyi tanımlayabildiğini belirtti.

ABD, Çin, Fransa, İsrail ve Letonya'dan araştırmacıların katıldığı çalışmayı yürüten İsrail Teknoloji Enstitüsünden Profesör Hassam Haick, yaptığı açıklamada, her insanın kendine özgü parmak izi olduğu gibi her hastalığın da kimyasal bileşiklerden oluşan kendine özgü özellikler taşıdığını söyledi.

Nefesin, hastalık teşhisinde önemli bir ham madde olduğunu vurgulayan Haick, "Artık elimizde hastalıkları tespit edebilen zarif ve düşük maliyetli bir cihaz var. Hastalara rahatsızlık vermeyen bu yöntemi, ihtiyaç duyulduğu her an defalarca kullanabiliriz." şeklinde konuştu.

Haick, bir kimyasal bileşimin hangi hastalığa özgü olduğunu cihazın yapay zekasına öğretilebileceğini kaydederek, "Bu yöntem, farklı maddelerin algılanması için köpeklere verilen eğitime benziyor." dedi.

Araştırmacılar, yeni cihazın, ABD, Çin, Fransa, İsrail ve Letonya'da bin 404 hastadan alınan 2 bin 800 nefes örneği üzerinde denendiğini ve yüzde 90 ihtimalle kesin sonuç verdiğini ifade etti.

Cihaz, 8 kanser çeşidi dışında, Parkinson, MS ve Crohn gibi önemli hastalıkların teşhisinde kullanılabiliyor.

Muhabir: Murat Karadağ

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Sağlık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.