Somali'deki kolera salgını için ilaç Türkiye'den

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Kolera salgınıyla mücadele eden Somali'ye yardım eli Türkiye'den uzandı. Sağlık Bakanlığı, kolera salgınının kontrol altına alınması çabalarına destek için ülkeye 24 ton tıbbi malzeme gönderdi.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Somali için başlatılan "Umudu Ol" kampanyası kapsamında Sağlık Bakanlığı da harekete geçti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde geçen ay yapılan Dünya Sağlık Asamblesi'nin 70'inci toplantısı kapsamında, Somali Sağlık Bakanı Abikar Nur ile ülkedeki kolera salgını hakkında görüşen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, görüşmenin ardından Bakanlık Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan 24 ton ilaç ve tıbbi malzeme temin edilmesi talimatı verdi.

Somali'de ülke geneline hızla yayılan kolera salgınının kontrol altına alınması için 4 Haziran'da 24 ton tıbbi malzeme, Türk Kızılayına ait "Sebat" isimli insanı yardım gemisi ile Mersin Taşucu Limanı'ndan Somali'ye hareket etti.

- Enfeksiyonların tespitinde kullanılacak malzemede gönderildi

Somali’de su ve gıda kaynaklı enfeksiyonların tespitini yapabilecek laboratuvar bulunmadığından, bölgeye tam teşekküllü kimyasal ve biyolojik analizlerin yapılacağı Halk Sağlığı Laboratuvarı kurulması için gerekli olan "spektrofotometre", "turbidimetre", "kondüktometre", "membran filtrasyon sistemi", "biyogüvenlik kabini" ile laboratuvarda kullanılacak tüm kimyasal ve tıbbi malzemeler de Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan temin edilerek gemiye yüklendi. Geminin 10-15 gün içerisinde Somali’nin başkenti Mogadişu'da olması bekleniyor.

- Hastane ekibi teyakkuzda

Açılışı 25 Ocak 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen ve Doğu Afrika'nın en donanımlı sağlık merkezi olan 230 yatak kapasiteli Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesince, salgına ilişkin yardım ve koordinasyon faaliyetlerine devam ediliyor.

Hastane Yöneticisi Uzman Doktor Ali Kalyoncu başkanlığında hastanede çalışan Türk ve Somalili doktorlar ve sağlık personelinden oluşan Bakanlık heyeti, ilk etapta 3 tonluk ilaç ve tıbbi malzeme desteğini kolera salgınının olduğu Baydoa bölgesine ulaştırdı.

Sağlık ekibi, bölgede iki hafta süresince kalacak ve salgının durumuna göre personel, ilaç ve diğer tıbbi yardım malzemesi takviyesini sürdürecek. Durumu ağır ve transferi mümkün olan hastalar, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek tedavi altına alınacak.



10 yoğun bakım ünitesi, 4 ameliyathane ve 11 doğum sonrası bakım ünitesi bulunan Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde halen 24'ü uzman hekim, biri diş hekimi olmak üzere 78 Türk personel görev yapıyor. Hastanede bugüne kadar 200 binin üzerinde muayene, 5 bin ameliyat, 10 bin seans hemodiyaliz hizmeti gerçekleştirildi, 10 bine yakın hasta yatarak tedavi gördü.

