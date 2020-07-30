Spora dönüşte dikkat edilecek 7 nokta

Tecrit döneminde gelişen mutfak becerilerimizin bize kazandırdığı tek artı sanırım kilolarımız oldu. Bunun yanında, gerek ev ortamının verdiği tembellik, gerekse de iş ortamından uzak kalmak maalesef kas kuvvetimizde ciddi bir azalmaya neden oldu. Her ne kadar ev ortamında egzersiz yapmaya çalışmış olsak da, iş yaşamında harcadığımız enerji ve zorlayıcı aktiviteyi yakalamamız mümkün olmadı. En fit olanımız bile en azından esneklik kaybını yaşadığının farkındadır.

Pandemi sonrası sakatlıktan uzak bir şekilde spora dönüşe değinen Therapy Sport Center Fizik Tedavi Merkezi’nden Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, “Hangi sporu yaparsak yapalım, artık eski değil, yeni normale adapte olmamız gerektiğini unutmadan, ilk hedefimiz sakatlıklardan uzak güvenli spor olmalıdır” dedi.

Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, pandemi sonrası spora dönüşte dikkat edilecek noktalar hakkında şunları kaydetti:

1-İlk önlem aslında, yaşadığımız dönemi iyi tahlil edip, artık Nisan başındaki seviyede olmadığımız farkındalığıdır. Bu bizi aşırı zorlayıcı aktivitelere hemen başlamamız gerektiğini kabul etmemizi sağlar.

2-Gerek kas kuvvetinde yaşadığımız gerileme, gerekse de kas ve bağ gerginliğinin artması, sakatlıklar için uygun ortam yaratmaktadır. Spora tekrar dönerken, azami önlem esneklik üzerine verilmelidir.

3-Spora verdiğimiz arayı, periyodu sıkılaştırarak kapatmaya çalışmakta başka bir hatadır. Yaklaşık 4 aylık ara sonrasında, spor yapma frekansımızı yavaş yavaş arttırmalıyız. Eskiden haftada 3-4 kere gidiyorsak, ilk haftalar bunu 2-3 ile sınırlamak bizi aşırı yüklemeden koruyacaktır.

4-Ağırlık çalışmalarında, kaldığımız yerden 1 hatta 2 basamak alttan başlamak, önceliğimizi ağırlığı arttırmak değil, tekrar sayılarımız arttırmak olarak belirlemeliyiz. Böylece kas dokusu dirence kendini koruyarak alışacak ve eski dayanıklılığına tekrar kavuşacaktır.

5-Eğer koşu, yürüyüş yada bisiklet gibi sporlar yapıyorsak, benzer şekilde öncelikle programımızı düz zeminde kısa mesafeler ve arada germe egzersizleriyle desteklemek en güvenilir yöntem olacaktır. Günlük değil, haftalık hedefler belirlemek daha mantıklı olacaktır.

6-Vücut sadece kaslar ve bağlardan oluşmaz, spor için belki de asıl önemli olan kardiovasküler yapının direncidir. Bu dönem bizi aslında bu konuda daha fazla vurdu, hem kondisyonumuz düştü, hem de damar dayanıklılığımız ve akışkanlığımız bir miktarda olsa azaldı. Dolayısıyla risk faktörlerimiz arttı, tedrici artırılan antrenman programı bu riskleri minimuma indirecektir.

7-Halı sahalar, tenis kortları, havuzlarda oldukça yoğun kullanılmaya başlandı. Bu dönemde ve asıl tehlike de, aslında bu bölgelerde daha yoğunlaştı. Eskisi gibi eskisi kadar yapmak istesekte, vücudumuz bunu ilk dönemde karşılamakta zorlanacaktır. O yüzden kendimizi dinlemek ve vücudumuzun yeter dediği noktada durmayı bilmek, olmazsa olmazımız olmalıdır.