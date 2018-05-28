Takeda Türkiye'nin yeni genel müdürü belli oldu Bilimi, hayat değiştiren ilaçlara aktararak hastalar için daha sağlıklı, daha parlak bir gelecek sunma vizyonuyla hareket eden Japon ilaç devi Takeda, çalışanlarına kariyer gelişimi fırsatları tanımaya devam ediyor. Son 3 yıldır Takeda Türkiye’nin Genel Müdürlüğünü yürüten Gamze Yüceland’ın Nisan ayında Takeda Kanada Ülke Başkanlığı’na atanmasının ardından Takeda Türkiye Genel Müdürlüğüne Dr. Erdal Bozdoğan atandı. Bozdoğan yeni görevine 21 Mayıs 2018 tarihinde başladı.

GAZETE EKONOMİ - 2015 yılından bu yana Türkiye’de hematoloji, onkoloji, gastroenteroloji ve temel sağlık gibi önemli terapötik alanlarda faaliyet gösteren,yaklaşık 300 çalışanı bulunan Takeda Türkiye’de Spesifik Ürünler İş Birimi Direktörlüğü görevini sürdüren Bozdoğan, bu süre zarfında çeşitli Onkoloji, Hematoloji ve Gastroentereloji ürünlerinin satış ve pazarlama ekiplerinin kurulması sürecini başarıyla yönetti. 2017'de EM (Emerging Market / Gelişen Pazarlar) Liderlik Davranışları Ödülü alan Erdal Bozdoğan’ın liderliğinde Türkiye Spesifik Ürünler İş Birimi uluslararası alanda çeşitli ödüller kazandı.



Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1994 yılında mezun olan ve mezuniyetini takiben 5 yıl boyunca pratisyen hekimlik yapan Dr. Erdal Bozdoğan, 1999 yılında ilaç sektörüne girdi ve 1999 - 2001 arasında Abbott İlaç’ta Medikal Müdür olarak görev yaptı. 2001 – 2004 arasında I3 Research Ingenix Pharmaceutical Services Limited, UK şirketinde Klinik Araştırmalar Lideri ve Kıdemli Bölgesel Klinik Proje Müdürü olarak çalışan Dr. Erdal Bozdoğan, 2004 – 2005 yılları arasında ise Nutricia Yetişkin Beslenme Bölümü’nde Ürün Müdürü olarak görev yaptı. 2005 yılından itibaren 10 yıl boyunca Eli Lilly bünyesinde yurt içi ve yurt dışında çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev alan Bozdoğan 2015 yılında Takeda Türkiye’de Spesifik Ürünler İş Birimi Direktörü olarak çalışmaya başladı. Bozdoğan, profesyonel çalışma hayatına devam ederken 2009 – 2012 yılları arasında Maltepe Üniversitesi’nde Yüksek Lisans öğrencilerine Pazarlama ve Pazarlama İletişimi konularında dersler verdi.