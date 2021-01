Tamamlayıcı sigortada fark yarattılar

Cigna Global’in sağlık sigortacılığı alanındaki köklü tecrübesini, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Türkiye’ye taşıyan Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik, sunduğu ürünlerle müşterilerini güvende ve iyi hissettiren hizmet anlayışına odaklanıyor. ‘Hayat boyu birlikte olma’ söylemini sağlık sigortacılığı alanına girişiyle güçlendiren Cigna, ‘Yatarak Tedavi Teminatı’ ve ürünle birlikte sağladığı birçok ek ücretsiz hizmet ile kapsamlı, ayrıcalıklı ve kolay ulaşılabilir hizmet sunuyor.

Cigna Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Cigna Global’in Covid-19 Küresel Etki Çalışması’ndaki bulgularına cevap verecek şekilde, sigortalıları güvende ve iyi hissettirecek özelliklerle donatıldı. Geniş kapsamı, göz ve diş sağlığı, online doktor ve psikolog gibi ücretsiz ek hizmetleri ile Cigna, müşterilerinin yaşamlarını sağlıkla devam ettirebilmeleri için yanlarında olduğunu hissettirmeyi amaçlıyor. Cigna tüm bu hizmetlerin yanı sıra Tamamlayıcı Sağlık Sigortacılığı alanında bir ilk olan “dijital onay” süreci ile ürününü müşterilerin hizmetine sunarken, 18 yaş altı çocukları ebeveyne bağlı olmadan tek başına da sigortalıyor.

200 yılı aşkın tecrübesiyle, 30 ülkede 180 milyondan fazla müşterisine hizmet veren uluslararası sigorta devi Cigna Global ile Türkiye’nin en büyük özel bankalarından QNB Finansbank’ın güçlü iş birliğinde faaliyetlerini sürdüren Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik, sağlık sigortacılığına Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünüyle giriş yaptı. Müşterileriyle “hayat boyu birlikte” olma misyonu ile hareket eden Cigna, sağlık sigortacılığındaki global bilgi birikimi ve ayrıcalıklı hizmet anlayışıyla sektördeki öncü firmalardan biri olmayı hedefliyor. Covid-19 gibi tüm salgın hastalıkları kapsamına alan Cigna Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, ‘Yatarak Tedavi Teminatı’ ile bireysel ve kurumsal müşterilerle buluşacak.

“İyi düşünülmüş ürün altyapımız ile sağlık sigortacılığı alanında güçlü bir oyuncu olacağız.”

Cigna’nın sağlık sigortacılığına girme kararının, Cigna Global’in küresel pazarda sahip olduğu 200 yılı aşkın tecrübesini Türkiye’de sigortacılık sektöründe sahip oldukları uzmanlık ile birleştirme arzusundan ve müşterilerinin güncel sağlık sigortası ihtiyaçlarına yanıt verebilme motivasyonundan beslendiğini ifade eden Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Pınar Kuriş, “Covid-19 pandemisinin çok boyutlu etkilerini tüm dünyada hissettiğimiz bu dönemde, sağlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi kavradık. Cigna olarak taahhüdümüz, müşterilerimizin ihtiyacı olan hizmeti her an, her koşulda, en iyi şekilde verebilmek. Bu noktada, sağlık sigortacılığı alanında sunduğumuz ilklerle kapsamlı, kolay erişebilir, güvende ve iyi hissettiren bir hizmetin referans noktası olmak istiyoruz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüzle, müşterilerimizin sevdikleriyle birlikte yaşamlarını sağlıklı ve güvende sürebilmeleri için onların yol arkadaşı olma amacındayız.” açıklamalarında bulundu.

Cigna, Dijital Onay ve 18 yaş altını sigortalama gibi avantajlarla sektöre yeni bir soluk getiriyor.

Müşterilere kolay ve hızlı hizmet sunabilmek adına satın alma süreçlerini basitleştiren Cigna, sigortalı adayından ‘dijital onay’ alarak online ortamda hızlıca başvuru sürecini tamamlıyor. Doküman onayları, kişisel bilgilerin paylaşımı ve poliçe öncesi son onay gibi tüm işlemleri birkaç tıka indiren Cigna, müşterilerin karmaşadan uzak basit işlemlerle, çok hızlı şekilde sigorta sahibi olmalarını sağlıyor.

Cigna Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan 0-55 yaş aralığındaki herkes ve 14 gününü doldurmuş yenidoğan bebekler faydalanabiliyor. 18 yaş altı için ebeveyn ile sigorta yapmayı şart koşmayan Cigna, bu alanda da sektörün alışılagelmiş kurallarını yıkarak önemli bir destek sunuyor.

Covid-19 gibi tüm salgın hastalıkları kapsayan Cigna Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın yatarak tedavi teminatı ile Cigna ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında, özel polikliniklerde ve üniversite hastanelerinde hiçbir ek ücret ödemeden sağlık hizmeti almak mümkün. Yatarak tedavi teminatı kapsamında ise Türkiye’nin dört bir yanında, Cigna’yla anlaşması olmasa da SGK anlaşması olan kurumlarda poliçe limitleri dahilinde müşterilerin masrafları karşılanıyor. Poliçesini 3 yıl boyunca kesintisiz yenileyenler ise yapılacak risk değerlendirmesinin ardından, ömür boyu yenileme garantisi alabiliyor.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra Cigna, ücretsiz olarak sunduğu Tamamlayıcı Yaşam Paketi ile check-up, diş ve göz sağlığı, online doktor, online psikolog ve acil kara ambulansı hizmetleri sağlıyor.

Cigna Global’in “Covid-19 Küresel Etki Çalışması”, geleceğe dair belirsizliğin en büyük stres kaynağı olduğunu gösteriyor.

Cigna Global’in, 11 ülkede, 23 binden fazla kişiyle gerçekleştirdiği Covid-19 Küresel Etki Çalışması, virüsün global sağlık ve refah algıları üzerindeki etkisine yeni bir ışık tutuyor. Dördüncüsü yayınlanan araştırmanın sonuçları, Covid-19 pandemisinin uzun vadeli etkileri nedeniyle insanların gittikçe daha çok endişelendiklerini ortaya koyuyor.

İnsanların Covid-19'a dair verdiği yanıtlarla ilgili verilerin çoğu, stresi tetikleyen bir dizi faktörü işaret ediyor. En büyük iki stres kaynağı olarak geleceğe dair “belirsizlik” (%48) ve “insanların işlerini kaybettiğinde ya da çalışamadıklarında bir maddi güvencelerinin olmaması” (%45) öne çıkıyor. Ayrıca, katılımcıların sadece %26’sı hayat standartlarını koruyabileceklerinden eminken, %54’ü gereksiz tüm harcamalarını durduğunu, %39’u ise finans yönetimlerinde kalıcı değişiklikler yaptığını ifade ediyor.

Araştırma sonuçları, sene başındaki genel kanaatin aksine, evden çalışmanın düşünüldüğü kadar büyük bir devrim olmadığını gözler önüne seriyor. Katılımcıların %54’ü çalışma sürelerinin yarısında evden çalışmayı tercih ettiklerini belirtirken, evden çalışanların ise %61’i son bir ayda verimliliklerinin düştüğünü ifade ediyor. Global katılımcıların %46’sı, yüz yüze iletişimin daha verimli olduğuna dikkat çekerken, %37’si ekipte iş birliğinin daha iyi olacağının altını çiziyor ve katılımcıların %33’ü ofiste çalışmanın zaman yönetimini iyileştirdiğini ifade ediyor.

Araştırma, insanların sağlığa yaklaşımlarına daha kalıcı bir değişim olduğunu da ortaya koyuyor. Katılımcıların %65’i erişebildikleri sağlık hizmetlerinin artık onlar için daha önemli olduğunu ifade ederken, %34’ü geçmişe kıyasla daha fazla spor yapacaklarını, %30’u ise ruh sağlıklarına daha fazla dikkat edeceklerini belirtiyor.

İlk başta sosyal mesafe tedbirleri kapsamında gündeme gelen ve büyük oranda başvurulup kullanılan online sağlık hizmetleri, pandemiden sonra devam edecek etkilerden biri olarak görünüyor. Her on kişiden altısı (%59), imkan olursa online sağlık hizmetlerini kullanabileceklerini söylerken katılımcıların %29’u, bu hizmetlerin artık öncelikli tercihleri olduğunu ifade ediyor.

Araştırma sonuçlarının çarpıcı olduğunun altını çizen Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Pınar Kuriş, pandeminin tetiklediği bu belirsizlik ortamında sağlık sigortası konusundaki farkındalığın arttığını belirtirken, “Bireylerin sağlıklı ve iyi hissetme noktasında ihtiyaçlarının değiştiğinin farkındayız. Cigna Global’in Covid-19 Küresel Etki Çalışması’na göre artık insanlar, günlük hayatlarında birçok konunun stres yükü getirdiğini, bunun da kısa ve uzun vadede sağlıklarını risk altına soktuğunu ifade ediyor. Cigna olarak tüm bu göstergeleri dikkate alarak, hayat boyu birlikte olma sözümüzle müşterilerimize hassasiyetle yaklaşıyoruz. Geleceğe dair birçok belirsizliğin olduğu günümüz koşullarında müşterilerimize iyi düşünülmüş ve ayrıcalıklı imkanlar sunan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüzü bu bakış açısıyla geliştirdik.” dedi.