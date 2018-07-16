Tatilde de dişler düzenli şekilde fırçalanmalı Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Açık büfeli bir tatilde veya büyük anne-büyük baba evinde dilediğini istediği miktarda yiyen çocukların, gece yatmadan önce dişlerini fırçalaması gerekiyor!” diyerek aileleri uyardı





Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Tatil günlerinde daha geç yatan ama çok uykulu olduğu için gece diş fırçalamayı ihmal eden çocuklar, bu davranışlarıyla dişlerini riske atabilir. Bu nedenle ebeveynler çocuklarını çok iyi takip etmeli, mümkün olduğunca şekerli ve fast-food yiyecekler yerine taze meyve ve sebze yemeleri konusunda yönlendirici olmalı. Çocukların diş fırçalama alışkanlıklarına düzenli bir şekilde devam etmelerini sağlamalıdır” dedi.



ŞEKER ÇÜRÜMEYİ HIZLANDIRIYOR



Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Tatilde artan etkinlikler ve bu etkinlikler sırasında alınan şekerli gıdalar, fast-food tarzı beslenme ve asitli içecekler dişlerdeki çürümeyi hızlandırabilir” diyerek uyardı. Kökdemir, “Bu nedenle bu dönemde yapılacak diş hekimi ziyareti hem bir kontrol, hem de çocuklar için dişlerine iyi bakmaları açısından bir motivasyon olacaktır” diyor.



TATİL TEDAVİ İÇİN FIRSATTIR



Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Okulların tatil olması, çocukların dişlerinin kontrolü için bir fırsat haline dönüştürülebilir” diyor ve aileleri uyarıyor: “Özellikle ders koşuşturması içinde ihmal edilmiş olan tedaviler bu dönemde yapılabilir. Ayrıca küçük çocukların anne-babalarından ayrıldığı ve onların kontrolü dışında yediği bol şekerli ve karbonhidratlı gıdalar; eğer okulda dişler fırçalanmamışsa, dişlerin çürümesini hızlandırmış olabilir. İşte tatilde başlangıç aşamasındaki bu çürükler çok kolay bir şekilde tedavi edilebilir.”

