TETRA PAK İZMİR FABRİKASI’NA TSE’DEN “COVİD-19 GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ

Tetra Pak İzmir Fabrikası, COVID-19 pandemi riskinin Türk Standartları Enstitüsü’nün yayımladığı kılavuzlara uygun olarak yönetildiğinin bir göstergesi olarak, denetimler sonrası verilen “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni almaya hak kazandı. Uluslararası geçerliliğe sahip olabilecek nitelikteki bu belgeyi Tetra Pak, çalışma ve üretim bakım alanlarında, yemekhanelerinde, dinlenme alanları ile teknik ve idari ofislerinde COVID-19 kapsamında gerçekleştirdiği üst düzey hijyen tedbirleri ve tüm paydaşların sağlığını gözeten uygulamalarıyla elde etti.

“Pandemi süresince ülke ekonomisine değer katmayı sürdürdük”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tetra Pak Türkiye Genel Müdürü Konstantin Kolesnik “Tetra Pak olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaların her evresinde “İyi Olanı Korur” marka vaadimizle öncelikle çevreyi, gıda ve insan sağlığını korumayı amaç edindik. Bu doğrultuda tüm dünyayı etkisi altına alan COVID- 19 salgın sürecini en başından itibaren büyük bir ciddiyetle ele alarak, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın yönergelerini titizlikle takip ettik. Ortaya koyduğumuz uygulamalar neticesinde İzmir fabrikamız TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı. Bu süreçte emeği geçen, alınan önlemlere uyan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, fabrikamızın ülkemizdeki tüm tesislere örnek olmasını umuyoruz” dedi.

İnsan sağlığı konusunda taviz vermeden üretimlerine devam ettiklerini belirten Tetra Pak İzmir Fabrikası İş Güvenliği ve Çevre Müdürü Gökhan Tığılsel de şunları söyledi:” Tetra Pak İzmir Fabrikamızın, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimlerinden başarıyla geçerek, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazanması bizleri oldukça gururlandırdı. Aldığımız belge, fabrikamızın risk analizleri, pandemi eylem planları, maske, mesafe ve hijyen uygulamaları ile Sağlık Bakanlığı ve TSE'nin belirlediği standartlara uygunluğunu teyit etmiş oldu”.