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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de “çevre ayı“ başladı

- Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından daha yeşil ve temiz bir çevre hedefi doğrultusunda biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla bu yıl 16'ıncısı düzenlenen "çevre ayı" faaliyetleri başladı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de “çevre ayı“ başladı
SAKARYA (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından daha yeşil ve temiz bir çevre hedefi doğrultusunda biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla bu yıl 16'ıncısı düzenlenen "çevre ayı" faaliyetleri başladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında Toyota Japonya tarafından paylaşılan "Toyota 2050 Çevre Hedefleri" kapsamında 2050 yılına kadar çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmeyi planlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, daha çevreci araçlar üretmek ve geri dönüşümü hayatın her alanında benimseyip gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından bu yıl 16'ıncısı düzenlenen çevre ayı faaliyetleri başladı. Haziran ayı boyunca çalışanlar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek çeşitli aktivitelerle toplumun çevresel konulardaki farkındalığının artırılması hedefleniyor.

Bu yılki "çevre ayı"nda hedeflerin çalışanlar ve toplum tarafından daha iyi anlaşılabilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması yönünde katkı sağlamak amacıyla şirket çalışanlarının katılımıyla çeşitli aktiviteler planlandı. Fabrikanın çeşitli noktalarına bilgilendirici afiş ve posterler yerleştirilerek, tüm çalışanların ve ziyaretçilerin farkındalığının arttırılması amaçlanıyor.
Çevre ayı süresince su, enerji ve atık azaltımı faaliyetleriyle bahar temizliği aktivitesi düzenlenmesi yer alıyor.
Daha yeşil ve temiz bir çevre hedefi doğrultusunda biyolojik çeşitliliğin korunması konusuna önem veren şirket, doğayla uyum içerisinde bir toplum oluşturma mücadelesi kapsamında fabrika sınırlarında bulunan canlı ve bitki türlerini araştırıp, çeşitliliğin görsellerini çalışanlarıyla paylaşacak.
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çevre AyıHedefToyota Otomotiv Sanayi Türkiye
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