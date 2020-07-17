TSE'de bir ilk imza attı çifte başarı elde etti

135 yıllık köklü geçmişiyle Zade markası ile yemeklik bitkisel sıvı yağ ve Zade Vital markası ile sağlık alanında faaliyet gösteren Helvacızade Grubu, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını döneminde güvenli üretimdeki başarısını ve iddiasını bir kez daha gösterdi. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) uzmanlarının yürürlüğe koyduğu “Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” kapsamında verilen TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni ilk kez iki ayrı tesisi ile almaya hak kazandı.

Şirketlerin hijyenik üretim standartlarının uygunluğunu ölçümleyen kılavuz niteliğindeki bu belge, şirketlerin hijyen ve sanitasyon uygulamalarını değerlendiriliyor. Zade Vital İlaç Üretim Tesisleri, kendi alanında belge almaya hak kazanan ilk kurum oldu. Uluslararası kalite belgesi; çalışanlara Covid-19 testinin yapılması, insan sağlığına uygun üretime teşvik edilmesi, korunma ve kontrol önlemleri yönetimi, eğitim, atık yönetimi ve hijyenik bir şekilde sosyal ve ortak kullanım alanları gibi pek çok kriterin değerlendirilmesiyle veriliyor.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ‘’ TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi firmalarımıza uluslararası arenada katkı sağladı, bu kılavuzu başka sektörlere de yaymayı planlıyoruz‘’

Helvacızade Grubu’nun tesislerinde gerçekleşen törende T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede şunları söyledi; ‘’ Bugün Güvenli Üretim Belgesi için bir aradayız. Helvacızade Grubu, Bakanlığımızın önem verdiği üniversite-sanayi iş birliği Türkiye’nin öncü kurumlarından biri olarak yerini alıyor. TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi sayesinde çalışanların iş yerlerine olan güveni arttı, verimliliğe katkıda bulunduk. İnsan sağlığında uygun üretime teşvik ederek tüketicilerin hijyen konusunda kafalarında oluşan soru işaretlerini giderdik. Belgelendirme faaliyetlerimiz firmalarımıza uluslararası arenada katkı sağladı, firmalarımızın iç ve dış pazarlara ulaşmasında önemli kriterlerden biri haline geldi, yapılan belgelendirme ile salgın ortamında güven kavramını her türlü ekonomik faaliyetin merkezine yerleştirdik. Sanayi tesisleriyle başladığımız hizmet sektörüyle devam ettirdiğimiz güvenli üretim, güvenli hizmet belgesi ve kılavuzlarını başka sektörlere de yaymayı planlıyoruz. Denetlemelerimizin sonucunda bu belgeyi, Helvacızade Grubu ve Zade Vital almaya hak kazandı.’’.

TSE Başkanı Adem Şahin yaptığı konuşmada ise ‘’Yeni normal dönemini anlatırken maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz lazım diyoruz. Pandemi sürecinde üretimin kesintisiz devam etmesini sağlayacak önlemlerin alınması çok önemli… Üretimin devamı adına aldığımız tedbirleri uygulayan ve belgelendirmeyi Türkiye’de ilk almaya hak kazanan Helvacızade Grubu’na teşekkür ediyorum. Alınan belgeyle ayrıca güvenli bir firmanın milli standartizasyon ve belgelendirme teşkilatımıza olan güveni de söz konusudur…’’ifadelerini kullandı.

Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil ‘’Çalışma azmimiz daha güçlü bir Türkiye daha sağlıklı bir gelecek için’

Helvacızade Grubu CEO’su ve 3.kuşak üyesi Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil ise yaptığı konuşmada; ‘’Covid 19 pandemi sürecini, Sağlık Bakanı’mızın da dediği gibi, “Sorun küresel, çözüm yerel” hedefiyle, devlet-millet elele mücadele ediyoruz. Ülke olarak da, dünyanın takdirini kazanan bir performans gösteriyoruz. Bundan 8 yıl önce ise nesiller boyu sağlık diyerek üniversite-sanayi iş birliğinde sosyal sorumluluk projemiz Zade Vital’i hayata geçirdik. Bu kısa sürede tüm dünyada her yıl yaklaşık 4.2 Trilyon Dolar harcanan pazarı, Türk tohumlarının şifası ile tanıştırdık, 7 kıtaya yayıldık. 67 Türk bitkisini dünyaya taşıdık 2023’te hedefimiz; bu rakamı 200 Türk bitkisine çıkarmak. Yaşadığımız pandemi döneminde iyi üretim uygulamalarımızla hijyen tedbirlerimiz her zaman üst seviyede tutmakla yetinmedik. Sağlık profesyonellerimize destek verdik, aslında virüse karşı topyekün direnç gösterdik. Halkımızın ihtiyaçlarını ön planda tutarak üretim kapasitemizi maksimum seviyeye çıkardık. Yeni iş imkanları sunup istihdamımızı arttırarak ülke ekonomimize katma değer sağlamak önceliğimiz oldu. Bu çalışma azmimiz daha güçlü bir Türkiye daha sağlıklı bir gelecek için… TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi, doğru yolda ilerlediğimizin en büyük kanıtı… Bu belge uluslararası platformlarda, ihracat ayağında şüphesiz ki; Türk markaları için güven unsuru oluşturacak.’’ diyerek sözlerini bitirdi.

İnsan Hatasından Bağımsız Üretim

İleri teknolojisi ve yazılımıyla insan hatasından bağımsız üretim yapan Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri, Türkiye’de kalitesi ISO 9002 Kalite Sistem Belgesi’yle tescil edilen ilk bitkisel yağ tesisi unvanına sahip… Tesisler, günlük 400 ton, yıllık 130.000 ton üretim kapasitesine sahip. 2018 yılında tamamlanan, 16.000 m² kapalı alana sahip dolum ve paketleme ek tesisleri yatırımı ile paketleme tesis kapasitesi günlük 3 kat artırılarak, 1.200 tona çıkartıldı. Zade Tesisleri’nde üretilen ürünler 85 farklı ülkeye gönderiliyor.

Helvacızade Grubu’nun Ege Üniversitesi ARGEFAR ile işbirliği içinde geliştirdiği, Türkiye’nin önde gelen sağlıklı yaşam markası Zade Vital’in İlaç Üretim Tesisleri ise Avrupa’nın en büyük GMP (Good Manufacturing Practices / İyi Üretim Uygulamaları) standartlarında üretim yapabilen yumuşak kapsül üretim tesisi konumunda.

Yıllık 1 milyar yumuşak kapsül üretilebilen tesislerde ayrıca tüm likid formlar, yarı katı farmasötik formlar ve sert kapsüller de üretilebiliyor. Zade Vital 14 farklı ülkeye ve 2019 yılından itibaren Zade Global Inc. aracılığı ile ABD pazarına ihraç ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda hijyen ve sanitasyon yönetim standardı TS-13811 kapsamında Türkiye’de ve dünyada tüm sektörler arasında belge alan ilk kuruluş olan Helvacızade Grubu, böylelikle Covid-19 salgını sürecinde de “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi”ne iki tesisi ile ayrı olarak layık görülerek kaliteye verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Kurum, 18 farklı kalite ve sistem belgesiyle de tüm paydaşlarını korumaya ve korunmaya yönelik hijyen uygulamalarını hayata geçirdi.