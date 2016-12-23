TTB ve TPD'den ortak açıklama:

ANKARA (AA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Merkez Yönetim Kurulundan yapılan ortak açıklamada, hekim olmayan kişilerin, ruhsal sorunları ya da rahatsızlıkları olan kişileri muayene ettikleri, tanı koyduklarına dair haberlerin son zamanlarda giderek arttığına dikkat çekilerek "Ruh sağlığı sorunları, ruh sağlığı profesyonellerinde ele alınmalıdır. Ruhsal sağlığı ile ilgili sorunu olan kişilerin önce psikiyatri hekimine gitmeleri gerekmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

TTB Merkez Konseyi ve TPD Merkez Yönetim Kurulu imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, son günlerde yazılı ve görsel medya kuruluşlarında, geçen hafta öldürülen yazar Beki İkala Erikli'nin "yaşam koçu" olarak tanıtıldığı hatırlatılarak bu elim olayın ardından ruh sağlığı alanı ile ilgili sınırların belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara bir kez daha değinme ve vatandaşlarla yetkili makamları bilgilendirme ihtiyacının hissedildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hekim olmayan kişilerin, ruhsal sorunları ya da rahatsızlıkları olan kişileri muayene ettikleri, tanı koydukları ve tedavi etmeye giriştiklerine dair haberler, son zamanlarda giderek artmaktadır. Bu kişiler 'danışmanlık merkezleri', 'yaşam koçluğu', 'NLP', 'stresle başa çıkma', 'eğitim' gibi isimler altında ve çoğunlukla kurdukları şirketlerinde, depresyondan panik bozukluğuna, fobilerden aile sorunlarına, cinsel işlev bozukluklarından şizofreniye dek birçok ruhsal sorun ya da rahatsızlığı kısa sürelerde düzelttiklerini öne sürmektedirler. Ayrıca gazetelerde, internet sitelerinde ve televizyon programlarında açıkça ya da dolaylı olarak reklamlarını yapmakta, yasal yetkileri olmadığı halde rahatsızlıkları nedeniyle zor durumda olan insanlarımızın zarar görmelerine ve yanlış uygulamalar ile rahatsızlıklarının alevlenmelerine neden olmaktadırlar."

- "Zarar görmüş sayısız vatandaşımız başvurmakta"

Açıklamada, bu kişilerin birçok televizyon kanalında, haber, kadın ve sağlık programlarında yer alarak telefonla hiç görmedikleri kişilerin hastalıkları ya da sorunları hakkında tanı koydukları, bilimsel gerçeklere uygun olmayan çözüm yolları ya da tedaviler önerdikleri öne sürüldü.

Halkın acı ve sıkıntılarını kötüye kullanan bu kişilerin çoğunluğunun tıbbı, psikiyatriyi ve psikiyatristleri kötülediğine, tıbbi tedavileri zararlıymış gibi gösterdiğine, bir bölümünün ise hekim olmadığı halde kendilerine başvuran insanlara ilaç önerebildiğine işaret edilen açıklamada, "Resmi ya da özel hastanelerin psikiyatri polikliniklerine ve muayenehanelere bu yasa dışı uygulamalardan zarar görmüş sayısız vatandaşımız başvurmaktadır." görüşü aktarıldı.

Uğraşları sonucunda 1219 sayılı kanunda değişiklik yapıldığı, çıkan ilgili yönetmelikte ruh sağlığı çalışanlarının psikiyatri hekimi, klinik psikolog, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, psikolojik danışmanlar olarak tanımlandığı hatırlatılan açıklamada, ruh sağlığı ile ilgili sorun yaşayan kişilerin nereye başvuracakları hususunda kararsızlık yaşadığı bildirildi.

- "Ruh sağlığı sorunları ruh sağlığı profesyonellerinde ele alınmalıdır"

Ruh sağlığı hizmetinin bir ekip çalışması içerisinde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Ruh sağlığı sorunları, ruh sağlığı profesyonellerinde ele alınmalıdır. Ruhsal sağlığı ile ilgili sorunu olan kişilerin önce psikiyatri hekimine gitmeleri gerekmektedir. Ülkemizde rahatsızlıkları muayene etme ve tedavi yapma yetkisi yasalarla sadece hekimlere tanınmıştır. Bu nedenle örneklerini verdiğimiz uygulamalar yasa dışıdır ve suçtur."

Açıklamada, ruhsal sorun ve rahatsızlığı olanlar ile aile yakınlarının yasa ve yönetmelikte tanımlanan ruh sağlığı çalışanları dışındaki kişilere başvurmaktan, yazılı ve görsel basının, taşıdıkları sorumlulukların bilincinde olarak, ruhsal sorunların çözümünde ruh sağlığı çalışanları dışındaki kişilere programlarında yer vermekten ve dolaylı reklamlarını yapmaktan kaçınmaları gerektiğine işaret edildi.

Sağlık Bakanlığının ve diğer yetkili kurumların da yasa dışı ve yetkisiz olarak çalışan bu tür kişilerin çalışmalarını önlemeleri, çalışanları tespit ederek gerekli yaptırımları uygulamaları gerektiğini kaydedildi.