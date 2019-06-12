Tüketici, ambalajlı ve markalı ürünlere yönelmeli İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’de gıda güvenirliği açısından en önemli sıkıntının et ve süt gibi daha riskli gıdalarda kayıt dışı üretim ve küçük işletmeler olduğuna dikkat çekerek “Nasıl üretildiği bilinmeyen, takibi yapılamayan gıda; halk sağlığına en büyük tehdittir. Devletin yaptırımları her zaman yeterli olamıyor. Tüketici kendi sağlığını düşünerek ambalajlı ve markalı ürünlere yönelirse, gıda sektöründeki bu sorun daha kolay çözülecek. Sektörün de AB standartlarını karşılaması gerekli” dedi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:11