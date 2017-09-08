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"Türkiye acil müdahalede ileri düzeyde"

- Prof. Dr. Denizbaşı: - "Acil tıpta hastaya müdahale iyileştiği gibi travma sonrası bakım hizmetleri ve yoğun bakımda ölüm oranları da giderek azalıyor"

EDİRNE (AA) - Türkiye Acil Tıp Derneği Başkan Yardımcısı ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Denizbaşı, Türkiye’nin son 15 yılda acil tıp müdahalelerinde önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Prof. Dr. Denizbaşı, kongre için geldiği Edirne'de gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda sağlık alanında önemli gelişmeler yaşandığını anlattı.

Travmatik durumlara müdahalenin çok önemli olduğunu ifade eden Denizbaşı, "Travma acil tıbbın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Türkiye’de de özellikli bir grup. Çünkü 40-45 yaş üzerindeki verimli çağında ölen insanların ölüm nedenlerinin başında travma geliyor. Bu durum Türkiye ve dünyada böyle." dedi.

Türkiye’nin travmaya müdahalede birçok dünya ülkesinden iyi durumda olduğunu vurgulayan Denizbaşı, şunları kaydetti:

"Acil müdahalede gayet iyiyiz. Bu, hem travma durumlarının çok görülmesi hem de gelişmişlikle ilgili. Türkiye acil müdahalede ileri düzeyde. Özellikle son 15 yıldır önemli gelişmeler, yapılan sistematik değişiklikler ve teknolojik ilerlemeleri takip ederek bu duruma gelindi. Önemli bir düzelme var. Acil tıpta hastaya müdahale iyileştiği gibi travma sonrası bakım hizmetleri ve yoğun bakımda ölüm oranları da giderek azalıyor. Eski ile kıyaslandığında en önemli fark bu. En başta hizmetlere ulaşımda önemli bir rahatlık var. Türkiye genelinde sağlık hizmetlerine ulaşım oldukça arttı."

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Acil MüdahaleProf. Dr. Arzu DenizbaşıTürkiye
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