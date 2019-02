Türkiye'de Her 4 Kadından 1'i İstemeden Gebe Kalıyor!

2013 yılında Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’nda yayınlanan rapora göre, kadınların %45’i modern bir korunma yöntemine başvurmuyor ve korunma yöntemi kullandığını beyan eden her 10 kadından 5’i geri çekme yöntemini kullanıyor.



Türkiye’de Her 4 Kadından 1’i Rızası Dışında Gebe Kalıyor



Raporda, korunmasız ilişki sonrasında her 4 kadından 1’inin istenmeyen gebelik yaşadığına dikkat çekiliyor. İstenmeyen gebelikler nedeniyle sağlıksız koşullarda yapılan kürtaj, kadınlarda ölüm, hastalık ve sakatlıklara yol açabiliyor.



Abdi İbrahim’den Bilinçlendiren Video



Bu sonuçlardan yola çıkan Abdi İbrahim, korunmasız ilişki sonrasında istenmeyen gebeliği daha oluşmadan önce önleyebilen acil korunma yöntemleri ile ilgili halkı bilinçlendirmek ve konuya dikkat çekmek amacıyla yeni bir dijital kampanya başlattı. Abdi İbrahim, hazırladığı video ile korunmasız ilişki sonrasında bir çocuk sahibi olmaya hazır olmayan kadınlara güvenilir bir seçenekleri olduğunu hatırlatıyor. Kadınları yargılanmaktan korkmadan hayatlarının kontrollerini ele almaları konusunda cesaretlendirmeyi amaçlayan filmde, farklı sosyal çevreleri olan beş kadının gebelik önlemeyle ilgili hisleri anlatılıyor.



Abdi İbrahim’in hazırladığı filmi https://www.youtube.com/watch?v=vaKm0mnB2ik adresinden izleyebilirsiniz.