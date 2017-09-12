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Türkiye ilaç sektörünün zirvesindeki birliğe üye oldu

- Türkiye, aralarında İsviçre, ABD, İngiltere, İrlanda, Almanya, Kanada, Japonya ve Avusturalya'nın da yer aldığı "Uluslararası İlaç Denetim Birliği" üyeliğine kabul edildi - Üyelik ile Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yapılan tüm denetimler dünyada kabul görecek, ülkede üretilen ilaçların kalitesi ve güvenliği tescil edilmiş olacak ve ilaçların dünya pazarına açılmasının önündeki teknik engeller ortadan kalkacak

Türkiye ilaç sektörünün zirvesindeki birliğe üye oldu

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Türkiye, aralarında İsviçre, ABD, İngiltere, İrlanda, Almanya, Kanada, Japonya ve Avusturalya gibi ilaç sektöründe önde gelen ülkelerin de yer aldığı Uluslararası İlaç Denetim Birliği (PIC/S) üyeliğine kabul edildi.

Birliğe kabulle, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yapılan tüm denetimler dünyada kabul görecek, ülkede üretilen ilaçların kalitesi ve güvenliği tescil edilmiş olacak ve ilaçların dünya pazarına açılmasının önündeki teknik engeller de ortadan kalkacak.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, İsviçre, ABD, İngiltere, İrlanda, Almanya, Kanada, Japonya ve Avusturalya'nın da yer aldığı PIC/S üyesi ülkeler içinde olabilmek için Türkiye adına ilk başvuru 1989 yılında yapıldı.

Başvurunun 1991 yılında kriterlerin sağlanamadığı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) tarafından çalışmalar tekrar başlatıldı.

TİTCK tarafından yürütülen çalışmalar sonunda 78 parametreden oluşan üyelik için gerekli kriterler yerine getirildi. Şubat ayında 5 ayrı ülkeden gelen müfettişler, 10 gün boyunca TİTCK'de sıkı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetim kapsamında Türkiye'deki ilaç üretim tesislerinde Kurum Sağlık Denetçilerince yürütülen GMP denetimleri de yerinde değerlendirildi.

Dört yıldır devam eden değerlendirme ve denetimin sonuçları bugün Tayvan'ın başkenti Taipei'de gerçekleştirilen toplantıda açıklandı. Toplantıda alınan kararla Türkiye artık resmen PIC/S üyesi oldu.

Toplantıya TİTCK adına Denetim Hizmetleri Kurum Başkan Yardımcısı Fatih Tan, PIC/S yetkilisi Gülşen Yılmaz ve sağlık denetçisi Muhammed Enes Demir katıldı.

- Üyelik ne getiriyor?

Türkiye'nin PIC/S üyesi olmasıyla, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yapılan denetimler tüm dünyada kabul görecek.

Türkiye'de üretilen ilaçların kalitesi ve güvenliği tescil edilmiş olacak ve burada üretilen ilaçların dünya pazarına açılmasının önündeki teknik engeller de ortadan kalkacak. Türkiye'nin üyeliği sonucunda, ilaç ihracatı da artacak. Yerli ilaç sektörünün heyecanla beklediği üyelik, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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