Türkiye'de akciğer nakli çalışmaları

ANKARA (AA) - Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer Nakli Merkezi Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Erdal Yekeler, "Sağlık Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar akciğer naklinin de başarısını artırıyor. Bakanlığın organizasyonu ve ambulans uçakları, 112'nin sağladığı imkanlar, ulusal koordinasyon merkezleri, bölge koordinasyon merkezleri ve her bir hastanede aktif çalışan organ nakli koordinatörlerinden oluşan ekip, akciğer naklinin başarısını artıran en önemli unsurdur." dedi.

Yekeler, hastanede akciğer nakliyle ilgili düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin organ nakilleri konusunda öncü ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Kadavradan yapılana nispeten canlı donörden akciğer nakli konusunda Türkiye'nin daha başarılı olduğunu vurgulayan Yekeler, akciğer naklinin gerçekleşmesi için hızlı hareket edilmesinin önemini vurguladı.

Nakillerde en kısa bekleme süresine sahip organın akciğer olduğuna işaret eden Yekeler, şöyle konuştu:

"Bu süreç içerisinde öncelikle Sağlık Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar akciğer naklinin de başarısını artırıyor. Bakanlığın organizasyonu ve ambulans uçakları, 112'nin sağladığı imkanlar, ulusal koordinasyon merkezleri, bölge koordinasyon merkezleri ve her bir hastanede aktif olarak çalışan organ nakli koordinatörlerinden oluşan ekip, akciğer naklinin başarısını artıran ve yapılmasını sağlayan en önemli unsurdur."

- "Dünyada organ nakli konusunda birinciyiz"

Türkiye'de ilk akciğer naklinin 2009'da gerçekleştirildiğini belirten Yekeler, 2015-2016'da 4 bin 500 organ naklinin gerçekleştirildiğini, bu anlamda hastanelerinin de önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin Batı ile kıyaslanmayacak derece önemli bir çıkışı olduğuna dikkati çeken Yekeler, şunları kaydetti:

"Dünyada organ nakli konusunda birinciyiz. Akciğer nakli, nakiller içinde en komplike nakil olarak kabul ediliyor. Biz 2013'te hastanemizde akciğer nakline başladık ve o tarihten bugüne kadar 28 akciğer nakli gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz bu rakamsal sonuç ve veriyle sahip olduğumuz başarı, Türkiye'deki en iyi sonuç oldu. Bu sonuç Avrupa ve Amerika'daki merkezlerle eşit diyebiliriz."

- "Bağış yapmak önemli"

Akciğer nakli yapılan KOAH hastası Ali Horat (61) da 1994'ten bu yana hastalık nedeniyle zor anlar yaşadığını bildirdi.

Organ bağışı konusunda insanların daha özverili olması gerektiğini ifade eden Horat, şöyle konuştu:

"Nakil gerçekleştikten sonra çok rahat ettim. Erdal hocam ve ekibi gece gündüz yanımızdaydı, bize çok destek oldular. İnsanlar nakil konusunda duyarsız davranıyor, diğer insanların sağlığı için bağış yapmak çok önemli. Bendeki akciğer genç bir akciğer, ben çok rahatladım, yaşama tutundum, yüzde 100 iyi hale geldim. Havalimanında görevli bir memurum ve nakilden 4 ay sonra işime döndüm. Daha önce nefes alamıyor, çoraplarımı bile giyemiyordum. Ben de kısmet olursa organlarımı bağışlayacağım."







