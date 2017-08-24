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Türkiye'nin ilaç takip sistemi Körfez'e açılıyor

- Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hayata geçirilen ve dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan İlaç Takip Sistemi, Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan'da da kullanılacak

Türkiye'nin ilaç takip sistemi Körfez'e açılıyor

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) hayata geçirilen ve dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan İlaç Takip Sistemi (İTS), Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan'da da kullanılacak.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın açtığı projede, İTS, dünya çapındaki Amerikalı ve Avrupalı rakiplerini zorlu teknik değerlendirmelerde geride bıraktı.

21 Ağustos 2017'de sözleşmesi imzalanarak çalışmalarına başlanan SAUDI DTTS (Suudi İlaç Takip Sistemi) bir sene boyunca geliştirilecek. Projenin devreye girmesiyle Suudi Arabistan ilaç piyasasının yüzde 100'ü sistem tarafından takip edilecek.

Türkiye'ye gelen Suudi yetkililer, TİTCK'de, İlaç Takip Sistemi hakkında detaylı bilgi aldı.

Aralarında Güney Kore, Kazakistan, Kırgızistan'ın da bulunduğu 20'den fazla ülke de İTS'yi yerinde incelemek için TİTCK'yi ziyaret etti. İlaç Takip Sistemi halk sağlığını korumak amacıyla ülke sınırları içerisine giren her ilacı üretim/ithalat işleminden hastaya ulaşana kadar her aşamasında takip edebiliyor. Bu sayede sahte, kaçak ya da son kullanma tarihi geçmiş ilaçların hastaya ulaşımı engelleniyor.

İlaçların üzerindeki karekodlar sayesinde ilaçlar tekil kimlik kazanıyor, kutuların takibi mümkün hale geliyor.

Sistemle geliştirilen İTS MOBİL sayesindeyse ilaçların sisteme kayıtlı olup olmadığı, güncel fiyatı ve son kullanma tarihini içeren karekodlar cep telefonlarından okutularak kolaylıkla görülebiliyor.

Sisteme en son entegre edilen ve ilk olarak meme kanserli hastaların kullanımına açılan "İlacım Nerede?" uygulamasıyla da aranan bir ilacın en yakın hangi semtte hangi eczanede olduğu kolaylıkla bulunabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ilaç Takip SistemiSuudi ArabistanTürkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu
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