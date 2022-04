Türkiye’nin ilk ‘Dost İlk Yardım Kiti’ can dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak Türkiye’nin yeni sağlık markası Getwell, HAYTAP iş birliğiyle can dostlarımızı düşünerek geliştirdiği Türkiye’nin ilk ‘Dost İlk Yardım Kiti’ ile can dostlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması adına önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

18 Nisan 2022 Pazartesi 13:54