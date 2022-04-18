Türkiye’nin ilk ‘Dost İlk Yardım Kiti’ can dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak

Migros’ta satışa sunulan kit, birçok canlının hayatının kurtulmasını sağlarken aynı anda barınaklardaki canların mama ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunacak. Sunduğu geniş ürün yelpazesiyle hayatı kolaylaştırmaya odaklanan Getwell, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliğinde başlattığı sosyal sorumluluk projesi Dost İlk Yardım Kiti ile can dostlarımızın ihtiyaçlarına odaklanıyor.

Türkiye’nin can dostlarımız özelindeki market kanalında satışa sunulacak olan ilk yardım kiti; ihtiyaç anında birçok can dostumuzun hayatının kurtarılmasının yanı sıra barınaktaki canların sıcak bir yuva ve mamaya kavuşmasını sağlayacak.

İhtiyaç olan her an hayvan severlerin yanında oluyor

Can dostlarımızın olası tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve ulaşılabilir ekonomik fiyatıyla dikkat çeken Dost İlk Yardım Kiti’nin içinde; cımbız, flaster bant, animal örtü, kusma ve atık poşeti, kare pamuk, disk pamuk, eldiven, alkol bazlı ıslak mendil ve kulak pamuğu gibi bulunuyor. Son derece hafif ve küçük boyutta tasarlanan çantası ile her yere kolayca taşınabilen kit, birçok can dostumuzun hayatının kurtarılmasına yardımcı olacak.

Getwell Hakkında: Türkiye’nin dört bir yanına kaliteli sağlık ürünleri sunmak ve sağlık sektörüne yön vermek amacıyla 1987 yılında temelleri atılan Çapa Medikal, bugün 5 kıtada 50 ülkeye kaliteli sağlık ürünleri sunuyor. Ürünlerini, Çapa Medikal’in uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar ile belgelenmiş Kocaeli-Çayırova’daki modern tesisi Honnes’te üreten Getwell, yara bandı, sağlık ve hijyen ana kategorileri altında yenilenen ürün portföyüyle hayatını kolaylaştırmak isteyen ve kullandığı ürünün kalitesine önem veren tüm tüketicilere hitap ediyor. Getwell ürünlerine perakende ve e-ticaret kanalları üzerinden erişilebiliyor.