TÜRKİYE’NİN İLK “VEGAN” SERTİFİKALI BOZASI Boza üretiminin köklü markası Karemiş Boza, “European Vegetarian Union” tarafından“Vegan sertifikası”nı aldı. Türkiye’de ve dünyada ilk defa bir Boza markası Vegan Sertifikasına sahip oldu.

Türkiye genelinde ve Balkan ülkelerinde tüketilen Boza, özellikle kış mevsiminde talep görüyor. Ancak son yıllarda hızla artan “Vegan” beslenme tarzını benimseyenler için bu ürünler hassasiyetini koruyor. Tüm hayvansal gıdalardan uzak duran veganlar da artık bozayı tüketebilecekler. Boza üretiminin köklü markası Karemiş Boza, “European Vegetarian Union” tarafından“Vegan sertifikası”nı aldı. Türkiye’de ve dünyada ilk defa bir Boza markası Vegan Sertifikasına sahip oldu.

Karemiş Boza, boza üretiminde 40 yıllık tecrübenin yanısıra, boza için geliştirdiği yeni açılımlarla ön plana çıkıyor. 2009 yılında patentini aldığı “Karadutlu Boza” yı üretmeye başlayan marka, karadut meyvesinin besin değerleri ile bozaya farklı bir yorum getirerek Türkiye’de bir ilke imza atmış, bozayı geniş kitlelere benimsetmişti. Vegan sertifikası ise, son yıllarda dünyada ve Türkiye’de hızla artan “Vegan” yaşam tarzı, yani hayvansal gıdaları hiçbir şekilde tüketmeyenler için çözüm üretmiş oldu. Boza’nın içinde hiç bir şekilde katkı maddesi kullanılmıyor, sade yerine meyve aroması tercih edenler için karadut meyveleri üretimin tüm aşamaları tamamlandıktan sonra bozaya ilave ediliyor.

Gribal enfeksiyonların ve bir çok hastalığın gün yüzüne çıktığı kış mevsiminde, metabolizmanın güçlendirilmesi ve direnç göstermesi gerekiyor. Probiyotik özelliği ile boza, metabolizmayı güçlendiren ürünler arasında yer alıyor. Bir bardak boza, içerdiği besin değerleri, kalori ve vitaminleriyle günlük enerji ihtiyacını karşılıyor. Karadutta bulunan vitamin ve mineraller boza ile birleşince, besin değerlerini daha üst seviyeye taşıyor.

Vegan Koruma Kalkanı

Karemiş Boza Genel Müdürü Müslüm Yağcı, bozanın kış ayları için etkin koruma kalkanı olduğunu, vegan usulü beslenenlerin de artık bozayı tüketebileceğini söyledi;

“Karemiş Karadutlu Boza ürünümüzün Vegan sertifikasını almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Karadutlu Boza, vegan ürünleri arasında yerini alan ilk ve tek boza markasıdır, ürünlerimiz tamamen doğal ve katkısızdır. Kış mevsiminde eskiden sokağın ucunda bozacının görünmesini beklerdik. Devir artık hızlı erişim devri, müşterilerimiz bozayı artık daha çok internetten sipariş ediyor, www.karemis.com.tr adresinden bir tıkla ürün kapınızda oluyor. Bilhassa kışın sağlıklı yaşam kalitesini korumak için besin takviyeleri şart, özellikle hamile bayanlar ve çocuklar için çok yararlı. Boza içeriği anne sütünü artırıyor, çocuklarda ise kemik yapısının güçlenmesi bakımından önem taşıyor.”

