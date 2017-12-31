TÜRKÖK'te 272 bin gönüllü vericiye ulaşıldı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca, kemik iliği nakli ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla yürütülen TÜRKÖK projesi ile 2,5 yılda 272 bin gönüllü verici sayısına ulaşıldı ve kemik iliği bağışıyla yarısı çocuk olmak üzere 540 hastaya nakil gerçekleştirildi.

Bakanlıktan, TÜRKÖK projesi kapsamında ulaşılan bağış ve nakil rakamlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kemik iliği nakli bekleyenlere ilik bulmak için yürütülen TÜRKÖK projesiyle 2,5 yıl içinde 272 bin gönüllü verici sayısına ulaşıldığı belirtilen açıklamada, gönüllü vericilerin bağışlarıyla yarısı çocuk olmak üzere 540 hastaya nakil yapıldığı ifade edildi.

Bu süreç içinde, akraba dışı kemik iliği nakillerinin yarısının TÜRKÖK bağışçılarından sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulusal kemik iliği bankamız olan TÜRKÖK sayesinde yurt dışı bağımlılığımız azalmış olmakla birlikte hastaların daha kısa sürede nakil olma imkanı sağlanmıştır. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde gönüllü verici sayısının 500 bine ulaşması hedeflenen TÜRKÖK projesi, kemik iliği nakli olmayı bekleyen hastalarımıza umut olmaya devam edecektir."

Bakanlıktan, TÜRKÖK Ulusal Kemik İliği Bankası ve TÜRKÖK Doku Tipleme Laboratuvar çalışanları, nakil merkezlerinde tedavi gören hastalar ve TÜRKÖK bağışçılarının yeni yıl mesajlarının yer aldığı aldığı görüntüler de paylaşıldı.

