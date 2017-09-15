TÜRKÖK'te bağışçı sayısı hedefine ulaşıldı

ANKARA - (AA) - Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı tarafından yürütülen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesinde, gönüllü kemik iliği bağışçısı sayısı 247 bin 784'e ulaştı.

AA muhabirinin Türk Kızılayından aldığı bilgiye göre, TÜRKÖK projesi kapsamında, Ağustos 2014'te bağışçı kazanımı çalışmalarına başlandı.

Projede üç yıllık kemik iliği bağışçı sayısı hedefine ulaşıldı. Bu süreçte sayı 247 bin 784 oldu.

Verilere göre, kemik iliği bağışçısı olmak isteyenlerin yüzde 32,2'sini 18-25 yaş arası gençler, yüzde 34,5'ini ise 26-35 yaş arasındaki kişiler oluşturdu.

Kemik iliği bağışçılarının yüzde 27'si 36-45, yüzde 6,3'ü de 46-50 yaş arasında yer aldı.

Kadınlarda kan bağışı oranı yüzde 13'ler düzeyindeyken, kemik iliğinde bu oran yüzde 38 olarak gerçekleşti.

Eşleşme sayısı bin 828

Projenin başlamasından sonra alınan kemik iliği örnekleri ile hastalar arasında bin 828 eşleşme oldu.

Bu eşleşmelerden bin 778'i Türkiye'deki, 50'si ise yurt dışındaki hastalarla gerçekleşti. Türkiye'nin dünya kemik iliği bankasına katılmasıyla, herhangi bir ülkeden hastalar için buradaki veri tabanına da bakılabiliyor.

Eşleşmelerden bugüne kadar 420 nakil gerçekleştirildi. Bunlardan 416'sı Türkiye'de, 4'ü ise yurt dışında yapıldı.

"Tüm iyilikseverlere teşekkür ediyorum"

Projenin 3 yılını değerlendiren Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Sağlık Bakanlığı ile Türkiye'de iki projeyi büyük başarıyla yürüttüklerini söyledi.

Bunlardan birisinin Ulusal Güvenli Kan Projesi olduğunu anlatan Kınık, bu projeyle Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamının gönüllü bağışçılardan karşılanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Kınık, "Geçen yıl, 300 bin ünite kan bağışıyla çıktığımız yolda, 2 milyon 100 bin ünite kan bağışına ulaştık. Bu yılı ise 2 milyon 300 bin kan bağışı düzeyinde kapatmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda ülkemizin kan ihtiyacının tamamını gönüllü kan bağışçılarımızdan karşılar hale gelebileceğiz." açıklamasında bulundu.

İkinci başarılı projenin ise TÜRKÖK olduğuna işaret eden Kınık, "Bu ay itibarıyla yaklaşık 250 bin gönüllü kemik iliği bağışçısına ulaşmış olacağız. Bizi sevindiren gelişmelerden birisi, ulusal kemik iliği bankamızdaki veri tabanımızın ağırlıklı olarak gençlerden oluşması. Bu durum, ulusal veri tabanımızın uzun yıllar kemik iliği ihtiyacı olan hastalarımıza hizmet verebileceği anlamına geliyor." dedi.

Kınık, "Dünya Kemik İliği Donör Günü"nün kutlanacağını belirterek, "Bu vesileyle bir insanın hayatını kurtarmak için gönüllü olarak kemik iliği örneğini veren tüm iyilikseverlere teşekkür ediyorum. İyi ki varlar." diye konuştu.