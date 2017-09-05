Uçak ambulans Türk mühendis için havalandı

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Gine'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan mühendis Cenk Öztürk, Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

AA muhabirinin bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, özel bir şirket için teknik çalışmalar yapmak üzere Gine'nin başkenti Konakri'de bulunan 29 yaşındaki harita mühendisi Öztürk, 30 Ağustos'ta trafik kazası geçirdi.

Otobüsün çarpması nedeniyle omurgası ve leğen kemiğinde çok sayıda kırık tespit edilen, akciğerinde de hasar meydana gelen Öztürk'e ilk müdahale Konakri'de yapıldı.

Sağlık Bakanlığına yapılan başvuru üzerine, Öztürk'ün Türkiye'ye getirilmesi için hazırlıklar başlatıldı.

Gerekli uçuş izinlerinin alınmasının ardından uçak ambulans Öztürk için Ankara'dan havalandı.

Yaklaşık 9,5 saat süren uçuştan sonra İstanbul'a getirilen Öztürk, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.