Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar infaz koruma memuru fide fidan farkı Ömer Özgür Çetinoğlu Travis Kalanick ekonomik danışma konseyi
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin
Esnafa vergi rehberi dağıtıldı
Vergi rehberi dağıtıldı
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün

"Umut Bebek Projesi" Sivas'taki ailelere umut olacak

- Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesinin imzaladığı protokol kapsamında, çocuk sahibi olamayan dar gelirli ailelerin tüp bebek yöntemi masrafları karşılanacak - Vali Gül: - "Önümüzdeki hafta itibariyle protokolümüz uygulanmaya başlanacak ve ihtiyaç olduğu müddetçe de devam edecek"

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) arasında imzalanan "Umut Bebek Projesi" protokolü kapsamında, çocuk sahibi olamayan dar gelirli aileler, tüp bebek yönteminden ücretsiz yararlanabilecek.

Sivas Valiliğinde düzenlenen törende konuşan Vali Davut Gül, daha önce de üniversiteyle aralarında birçok konuda iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlattı.

"Umut Bebek Projesi" ile buna yenisini eklediklerini belirten Gül, "Protokol, normal yollardan bebek sahibi olamayan dar gelirli vatandaşlarımızın Sosyal Yardımlaşama ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olmalarını kapsıyor." diye konuştu.

Gül, 30 yaş üzerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının hedef kitlesi içerisinde bulunan ve ekonomik imkanlarıyla bebek sahibi olamayanların Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tüm masraflarının karşılanmak suretiyle tedavilerine başlanacağını aktardı.

Gül, "İnşallah Allah'ın da yardımıyla bu ailelerimizin çocuk sahibi olmalarını arzuluyoruz. Türk vatandaşı olmaları, 30 yaşın üzerinde ve en az 3 yıldır evli olmaları gibi şartlarımız var. Önümüzdeki hafta itibariyle protokolümüz uygulanmaya başlanacak ve ihtiyaç olduğu müddetçe de devam edecek. Bu, hem insani hem de devletimizin sosyal görevi." diye konuştu.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da bu protokolle üniversite ve şehir arasındaki iş birliğini biraz daha ileri noktaya taşıdıklarını dile getirerek, protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Gül ve Yıldız, protokolü imzaladı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet ÜniversitesiProtokol ImzalandıSivas ValiliğiUmut Bebek Projesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.