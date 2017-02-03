"Umut Bebek Projesi" Sivas'taki ailelere umut olacak

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) arasında imzalanan "Umut Bebek Projesi" protokolü kapsamında, çocuk sahibi olamayan dar gelirli aileler, tüp bebek yönteminden ücretsiz yararlanabilecek.

Sivas Valiliğinde düzenlenen törende konuşan Vali Davut Gül, daha önce de üniversiteyle aralarında birçok konuda iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlattı.

"Umut Bebek Projesi" ile buna yenisini eklediklerini belirten Gül, "Protokol, normal yollardan bebek sahibi olamayan dar gelirli vatandaşlarımızın Sosyal Yardımlaşama ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olmalarını kapsıyor." diye konuştu.

Gül, 30 yaş üzerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının hedef kitlesi içerisinde bulunan ve ekonomik imkanlarıyla bebek sahibi olamayanların Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tüm masraflarının karşılanmak suretiyle tedavilerine başlanacağını aktardı.

Gül, "İnşallah Allah'ın da yardımıyla bu ailelerimizin çocuk sahibi olmalarını arzuluyoruz. Türk vatandaşı olmaları, 30 yaşın üzerinde ve en az 3 yıldır evli olmaları gibi şartlarımız var. Önümüzdeki hafta itibariyle protokolümüz uygulanmaya başlanacak ve ihtiyaç olduğu müddetçe de devam edecek. Bu, hem insani hem de devletimizin sosyal görevi." diye konuştu.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da bu protokolle üniversite ve şehir arasındaki iş birliğini biraz daha ileri noktaya taşıdıklarını dile getirerek, protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Gül ve Yıldız, protokolü imzaladı.