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Üniversitelilerden 3 bin çocuğa ağız ve diş sağlığı eğitimi

- Üniversitenin Meslek Yüksek Okulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü öğrencileri, gönüllü olarak gerçekleştirdikleri proje kapsamında yaklaşık 3 bin çocuğa ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi

Üniversitelilerden 3 bin çocuğa ağız ve diş sağlığı eğitimi
İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü öğrencileri, gönüllü olarak gerçekleştirdikleri proje kapsamında yaklaşık 3 bin çocuğa ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi.
Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Meslek Yüksek Okulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü öğrencileri, hem mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak hem de çocukları öz bakım konusunda bilinçlendirecek gönüllü bir projeye imza attı.
4 gün boyunca, 24 gönüllü öğrenciyle birlikte Sarıyer’de bulunan 22 devlet ilkokulunda üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik "ağız ve diş sağlığı" konulu eğitimler düzenleyen öğrenciler, yaklaşık 3 bin çocuğa ulaştı.

Ağızda yer alan yapılar, ağızda hastalığa sebep olan mikroorganizmalar, diş çürüklerinin oluşma sebepleri, ağız ve diş sağlığı için doğru gıdalar, diş fırçalama teknikleri konularının işlendiği eğitimleri Mecidiyeköy Hospitadent Diş Hastanesi’nden Başhekim Dt. Yiğit Emrah Kurt verdi.

Eğitimin koordinasyonunu gerçekleştiren Öğretim Görevlisi Samet Yıldız, öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca sosyal sorumluluk projelerinde görev almalarının önemine dikkati çekerek, “Öğrenciler ekip çalışması, zaman ve bütçe yönetimi gibi pek çok yetiyi kazanıp bu kazanımlarını iş hayatında uygulayabiliyor. Bu gönüllü projelerin kapsamlarını öğrencilerimizin doğrudan meslek alanlarından seçerek meslekleri ile olan ilişkilerini daha da kuvvetlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Proje sonunda Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Levent Uysal ve Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, gönüllü öğrenciler ve Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlileriyle bir araya gelerek teşekkür plaketlerini takdim etti.
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TÜRK HAVA YOLLARINişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ağız Ve Diş Sağlığı Bölümü öğrencileri
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