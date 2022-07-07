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Uzmanından Karpal Tünel Sendromu Değerlendirmesi

Bir veya iki el bileğindeki ağrıyla kendini gösteren Karpal Tünel Sendromu nedir, 25 maddede nedenleri, belirtileri ve tedavisi nelerdir? Karpal Tünel el bileği hizasında bulunan bir kanaldır ve içerisinden parmakların hareketini sağlayan kasların tendonları ve median sinir geçmektedir. Karpal Tünel Sendromu bu tünel içerisinde median sinirin sıkışmasıdır. Tıp dilinde tuzak nöropatisi olarak geçmektedir. Median sinir elde ilk 3 parmağın ve 4.’ncü parmağın yarısının duyusundan ve hareketinden sorumludur. Therapy Sport Center Fizik Tedavi Merkezinden Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş, Karpal Tünel Sendromunun nedenleri, belirtileri, teşhisi ve tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Uzmanından Karpal Tünel Sendromu Değerlendirmesi


Karpal Tünel Sendromu Nedenleri:
1-El bileğinin travmaya uğraması sonucu, kanal daralıp sinir sıkışabilir.
2-El bilek kaslarının aşırı ve zorlayıcı şekilde kullanılmasına bağlı tendon etrafında ödem oluşması kanalın daralmasına neden olur.
3-El bileği kırıkları sonrası görülebilir.
4-Hamilelikte vücudun ödem yapmasına bağlı olarak kanal daralabilir.
5-Şeker hastalarında ve yüksek tansiyon hastalarında görülebilir. 
6-Tiroid problem olan hastalarda görülebilir.

Karpal Tünel Sendromu Belirtileri:
7-Median sinirin uyardığı parmaklarda ağrı, uyuşma, karıncalanma hissi olur. 
8-El bileğinde ağrı, uyuşma, karıncalanma hissi olur. 
9-Şikayetler özellikle geceleri daha çok artar. 
10-El bileği uzun süre bükülü kaldığı durumlarda şikayetler artar, elde şişlik ve basınç hissi artar. 
11-İlerlemiş vakalarda parmaklarda güçsüzlük ve hatta kas kitlesinde azalma ile birlikte kişi elinde tuttuğunu düşürmeye başlar ve kavrama gücü azalmıştır.

Karpal Tünel Sendromu Teşhisi:
12-Teşhis genellikle hastanın şikayetlerini dinlediğimizde kolaylıkla belirlenebilir, ama yine de teşhisi tam koyabilmek için bazı testler uygulanır.
13-Kollar gövdenin önünde el bilekleri 90 derece bükülü olacak şekilde el sırtları birleştirilir ve 60 sn bu pozisyonda beklenir ve şikayetler ortaya çıkarsa test pozitiftir.
14-Kollar gövdenin önünde yine el bilekleri 90 derece bükülü olacak şekilde bu sefer avuç içleri birleştirilir ve 60 sn beklenir ve şikayetler ortaya çıkarsa test pozitiftir.
15-El bileğinin iç kısmına karpal tünel üzerine 30 sn süreyle bası uygulanır ve şikayetler ortaya çıkarsa test pozitiftir.
16-Sinir üzerindeki basının derecesini tam olarak belirleyebilmek için EMG testi yapılır.

Karpal Tünel Sendromu Tedavisi:
17-Hastalığa neden olan kanalın içindeki sıkışma olduğu için tedavide bu sıkışmanın ortadan kaldırılması için çalışılır.
18-Vücutta ödeme yola açan hastalıklar tedavi edilmelidir. 
19-Ağrı ve şişliği ortadan kaldırabilmek için doktor tarafından ilaç tedavileri uygulanır.
20-El bileğinin aşırı hareketini engelleyip, istirahatini sağlayabilmek için atel uygulamaları etkilidir. Özellikle, gece istirahat ateli kullanılması el bileğinin bükülmesini engellemektedir ve şikayetleri azaltmada etkili olmaktadır.
21-Sıcak soğuk kontrast banyo uygulamaları yapılır. 
22-Fizik tedavide kullanılan elektroterapi ajanları uygulanır. 
23-Manuel terapi yapılır. 
24-Sinir mobilizasyonları uygulanır. 
25-Kas germe egzersizleri ve kas kuvvetlendirme egzersizleri, tedavide önemli rol oynamaktadır.
 

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Karpal Tünel SendromuEl Bileği AğrısıFizik TedaviMedian SinirTherapy Sport Center Fizik Tedavi Merkezinden Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş
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