Uzmanından Karpal Tünel Sendromu Değerlendirmesi



Karpal Tünel Sendromu Nedenleri:

1-El bileğinin travmaya uğraması sonucu, kanal daralıp sinir sıkışabilir.

2-El bilek kaslarının aşırı ve zorlayıcı şekilde kullanılmasına bağlı tendon etrafında ödem oluşması kanalın daralmasına neden olur.

3-El bileği kırıkları sonrası görülebilir.

4-Hamilelikte vücudun ödem yapmasına bağlı olarak kanal daralabilir.

5-Şeker hastalarında ve yüksek tansiyon hastalarında görülebilir.

6-Tiroid problem olan hastalarda görülebilir.

Karpal Tünel Sendromu Belirtileri:

7-Median sinirin uyardığı parmaklarda ağrı, uyuşma, karıncalanma hissi olur.

8-El bileğinde ağrı, uyuşma, karıncalanma hissi olur.

9-Şikayetler özellikle geceleri daha çok artar.

10-El bileği uzun süre bükülü kaldığı durumlarda şikayetler artar, elde şişlik ve basınç hissi artar.

11-İlerlemiş vakalarda parmaklarda güçsüzlük ve hatta kas kitlesinde azalma ile birlikte kişi elinde tuttuğunu düşürmeye başlar ve kavrama gücü azalmıştır.

Karpal Tünel Sendromu Teşhisi:

12-Teşhis genellikle hastanın şikayetlerini dinlediğimizde kolaylıkla belirlenebilir, ama yine de teşhisi tam koyabilmek için bazı testler uygulanır.

13-Kollar gövdenin önünde el bilekleri 90 derece bükülü olacak şekilde el sırtları birleştirilir ve 60 sn bu pozisyonda beklenir ve şikayetler ortaya çıkarsa test pozitiftir.

14-Kollar gövdenin önünde yine el bilekleri 90 derece bükülü olacak şekilde bu sefer avuç içleri birleştirilir ve 60 sn beklenir ve şikayetler ortaya çıkarsa test pozitiftir.

15-El bileğinin iç kısmına karpal tünel üzerine 30 sn süreyle bası uygulanır ve şikayetler ortaya çıkarsa test pozitiftir.

16-Sinir üzerindeki basının derecesini tam olarak belirleyebilmek için EMG testi yapılır.

Karpal Tünel Sendromu Tedavisi:

17-Hastalığa neden olan kanalın içindeki sıkışma olduğu için tedavide bu sıkışmanın ortadan kaldırılması için çalışılır.

18-Vücutta ödeme yola açan hastalıklar tedavi edilmelidir.

19-Ağrı ve şişliği ortadan kaldırabilmek için doktor tarafından ilaç tedavileri uygulanır.

20-El bileğinin aşırı hareketini engelleyip, istirahatini sağlayabilmek için atel uygulamaları etkilidir. Özellikle, gece istirahat ateli kullanılması el bileğinin bükülmesini engellemektedir ve şikayetleri azaltmada etkili olmaktadır.

21-Sıcak soğuk kontrast banyo uygulamaları yapılır.

22-Fizik tedavide kullanılan elektroterapi ajanları uygulanır.

23-Manuel terapi yapılır.

24-Sinir mobilizasyonları uygulanır.

25-Kas germe egzersizleri ve kas kuvvetlendirme egzersizleri, tedavide önemli rol oynamaktadır.

