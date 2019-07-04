Uzmanlar uyardı! İşte en ölümcül 12 besin

İşte çocuklar için zararlı olabilecek 12 besin:







1) Beyaz Ekmek



Beyaz ekmek boğazda tıkanıklığa sebep olabiliyor. Buna karşı uzmanlar ekmeğin kızartılıp veya küçük parçalara bölünerek verilmesini öneriyor.







2) Elma



"Vitamini kabuğunda saklı" sözü burada tehlikeye sebep oluyor. Uzmanlar soyulmadan yedirilen elmalardan uzak durulması gerektiğini vurguluyor.







3) Krakerler



Özellikle iki yaş ve altındakiler için risk taşıyan bu abur cuburların sert ve kuru olması, boğazda zedelenmeye sebep olabiliyor.







4) Çerez ve çekirdekler



Küçük olan bu yiyecekler çocuklar tarafından çiğnenmeden yutulabiliyor. Boğulma tehlikesi oluşturan bu tarz gıdaların çocuklara verilmemesi öneriliyor.







5) Havuç



Yuvarlak ve çiğnenmesi zor besinler çocuklar için tehlike arz ediyor. Bunların başında gelen havucun haşlanması veya rendelenmesi tavsiye ediliyor.







6) Patlamış mısır



Mısır tanelerinin boğaza takılması ölümcül olarak nitelenirken özellikle küçük çocuklara verilmesinden kaçınılması gerektiği söyleniyor.







7) Peynir



Peynirin büyük parçalarda servis edilmesinin tehlikeli olabileceğinin altını çizen uzmanlar, çocuklara bunun yerine rendelenmiş peynir verilmesini tavsiye ediyor.







8) Sakız



Sakızın yapışkan yapısı büyük tehlike oluşturuyor. Çocukların bundan uzak tutulması gerektiğine dikkat çekiliyor.







9) Kemikli tavuk



Kimi zaman marketten kemiksiz olarak alınan tavuk etinin içinden çıkabilecek kemiklere karşı ebeveynlerin dikkatli olmasında fayda var. Bu kemiklerin soluk borusuna takılması ölüme dahi neden olabilir.







10) Üzüm



Görünüşte masum olan üzümün bütün olarak yutulması, nefes borusunu tıkayarak çocuğu ölüme kadar götürebiliyor. Bu tarz meyvelerin kesilerek yedirilmesi öneriliyor.







11) Sert şekerlemeler



Bayramlarda çocuklara bol bol dağıtılan şekerlemeler tıkanıklığa sebep olabilecek yiyeceklerin başında geliyor. Yavaş yavaş eriyen bu şekerlerden uzak durulması tavsiye ediliyor.







12) Marshmallow



İçerisinde çok fazla şeker taşıyan bu besinin çocuklara verilmemesi her açıdan önem taşıyor. Çok fazla yenmesi tıkanıklığın yanı sıra pek çok sağlık problemini de beraberinde getiriyor.