Uzun süre güneşlenmenin zararları Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Severcan, yaz aylarında bronz bir cilde sahip olmak için uzun süre güneşlenmenin, kısa dönemde cilt yanıklarına, uzun dönemde ise deri kanserine ve yaşlanmaya neden olduğunu söyledi.



Ozon tabakasının incelmesi nedeniyle yeryüzüne filtre edilmeden ulaşan güneşin zararlı ışınları, sağlığı olumsuz etkiliyor. Canlılar için hayati öneme sahip güneş, dünyadaki yaşamın kaynağıdır. İnsanlar için 'D' vitamini kaynağı olan güneş, aynı zamanda mutluluk da vermektedir. Ancak yaz mevsimine bağlı olarak yeryüzüne daha dik gelen ultraviyole (UV) ışınların olumsuz etkileri, bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Özellikle foto alerji ve ultraviyole ışınlara uzun süre maruz kalma pek çok hastalığa da neden olmaktadır.



Kalıcı hastalıklar ortaya çıkabilir



Temmuz ve ağustos aylarında ışınların daha dik geldiği öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalmak, özellikle açık tenli insanlarda ciltte alerji, kalıcı leke ve izlere, birinci hatta ikinci derece yanıklara neden olabilmektedir. Güneşin uzun dönem olumsuz etkileri arasında ise erken yaşlanma ve cilt kanserleri bulunmaktadır. Özellikle kırışıklıklar, çatlaklar ve lekeler zamanla çoğalmaktadır.



Güneş yanığına diş macunu ve yoğurt sürmek deriye zarar verebiliyor. Bunun için eğer deride güneş yanığı oluşmuşsa tedavi süreci için dermatoloji uzmanından görüş almak gerekir. Deride oluşabilecek ağrı ve yanma için uygun bir ağrı kesici kullanılabilir. Güneş yanığına diş macunu, yoğurt ya da içeriği bilinmeyen kremleri sürmek kesinlikle yanlıştır. Bunlar deriye zarar vermekte ve iyileşme sürecini uzatmaktadır.



Güneş koruyucular mutlaka uygulanmalı



Ilık su ile duş almak ve yanığın olduğu bölgeyi nemli tutmak ağrıyı azaltacaktır.



Yanık sonrasında bol sıvı alınmalı ve menşei bilinen uygun bakım ürünleri kullanılmalıdır.



Deride soyulma başladıysa nemlendirici kullanılmalı, uzun bir süre güneşe çıkılmamalıdır.



İleri derece güneş yanıklarında sıvı dolu baloncuklar oluştuysa zaman geçirmeden uzman hekime başvurulmalıdır.