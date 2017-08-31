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Vasiyetiyle organlarını bağışladı

- Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 72 yaşındaki kadının karaciğeri, organ bekleyen bir hastaya umut oldu

Vasiyetiyle organlarını bağışladı

BURSA (AA) - Bursa'da, vasiyetiyle organlarının bağışlanmasını isteyen ve beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 72 yaşındaki kadının karaciğeri, organ bekleyen bir hastaya nakledildi.

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orhangazi ilçesinde yaşayan ve 10 gün önce beyin kanaması nedeniyle Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan Hatice Alagöz'ün (72) beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine Bursa Dörtçelik Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Hemotoloji ve Nefroloji Bölümü'nde sorumlu hemşire olarak çalışan kızı Fatma Alagöz ile iletişime geçen organ nakli koordinatörleri, yaşlı kadının daha önce organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiğini öğrendi.

Bağış onayının alınmasının ardından Bursa Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi yetkilileri çalışmalara başladı. Bursa Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu Hatice Alagöz'den alınan karaciğer, yine Bursa'da özel bir hastanede organ bekleyen bir hastaya nakledildi.

- "Vasiyetini yerine getirmenin sevincini yaşadık"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen hemşire Fatma Alagöz, annesinin daha önce kendisine organlarını bağışlamak isteğini söylediğini belirtti.

Annesinin bu konuda gönüllü olduğunu ifade eden Alagöz, şunları kaydetti:

"Ben nefroloji ve hemotoloji kliniğinde hemşire olarak çalışıyorum. O yüzden diğer tarafta hastaların ve yakınlarının organ beklerken neler yaşadığını evde de annemle paylaştığımda annemin böyle bir isteği oldu. Ağabeyim Hasan Alagöz'ün de isteğiyle bayram öncesi bir bayram hediyesi olarak gönül rızasıyla, çok severek ve mutlu olarak bağışladık. Onun vasiyetini yerine getirmenin sevincini yaşadık."


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