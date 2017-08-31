"Yağlı beslenme meme kanseri riskini artırıyor"

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Washington Üniversitesi'nde fareler üzerinde gerçekleştirilen bilimsel bir araştırma, anne adaylarında görülen obezitenin yeni nesil yavrularda kanser riskini artırdığını gösterdi.

"Kanser riskinin nesiller arasında iletilmesinde obezitenin etkisi" başlıklı araştırmada, yağ oranından yüksek beslenmenin kadınlarda kansere yakalanma olasılığı ele alındı.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, araştırma hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Meme kanseri gelişiminde kadın olmanın başlı başına önemli bir etken olduğunu belirten Gümüş, yaşam tarzı ve çevresel koşulların birçok kanserde olduğu gibi meme kanserinde de ciddi bir faktör olduğunu vurguladı.

Obezitenin yanı sıra alkol tüketimi, yetersiz fiziksel aktivite, uzun süre doğum kontrol hapı kullanımı ve hormon tedavisinin meme kanseri riskini artırdığına işaret eden Gümüş, gebelik sırasında dengesiz beslenme ve özellikle aşırı yağlı gıdaların tüketiminin de gelecek nesillerdeki meme kanseri riskini artırabileceğini söyledi. Gümüş, yurt dışında meme kanserini artıran faktörlere yönelik önemli araştırmalar yapıldığını belirterek, bunlardan birinin de fareler üzerinde gerçekleştirilen obezite ve meme kanseri araştırması olduğunu anlattı.

- "Yüksek yağlı diyet, genetik değişikliğe neden oluyor"

Washington Üniversitesi Kanser Merkezi tarafından yürütülen araştırmadan çarpıcı sonuçlar elde edildiğini anlatan Gümüş, şunları kaydetti:

"Araştırma kapsamında yağlı diyetin etkisini anlamak üzere fareler üzerinde deney yapıldı. Diyetlerin kuşaklar arası etkisini incelemek için fareler iki farklı evrede çiftleştirildi. Deneyin ilk aşamasında, hamile fareler rastgele iki gruba ayrıldı. Birinci grup kalori miktarının yüzde 16'sının yağdan alındığı normal bir diyetle beslenirken, ikinci gruptaki fareler yüksek yağlı diyetle beslendi.

Deneyin ikinci aşamasında, bir önceki evreden (birinci nesil yavru) çıkan dişi yavrular, yüksek yağlı bir diyetle beslenen erkeklerle çiftleştirildi. Bu aşamada hamile kalan tüm dişilere normal bir diyet verildi.

Anneleri aracılığıyla yüksek yağlı diyete maruz bırakılan birinci ve üçüncü nesil dişi yavrularda veya büyük torunlarda, meme kanseri gelişme riskinin yüksek olduğu ve kötü huylu tümörlerin daha önce yerleştiği gözlemlendi."

Araştırma sonucunda yavruların genetik yapılarında da değişiklik tespit edildiğini anlatan Gümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci ve üçüncü nesil yavruların genetik yapısında bazı farklılıklar bulundu. Testler, üçüncü nesil dişi farelerin birinci nesil dişi farelere kıyasla meme bezlerinin genetik yapısında üç kat daha fazla değişiklik olduğunu ortaya koydu. Bu bulgu, rahimde kötü huylu tümörlerin tehdidine maruz kalmış bir genetik yapıya doğrudan maruziyetin, nesiller boyunca meme kanseri riskini artırdığını düşündürmektedir."

Araştırmaya ilişkin henüz insanlar üzerinde klinik çalışmaların yapılmadığını ancak hayvan deneylerinin önemli ip uçlarını ortayla koyduğunu belirten Gümüş, "Araştırmayla elde edilen bilgi, gelecek nesillerde gebelik diyetiyle meme kanseri riski arasındaki potansiyel bağlantı olduğunu gösteriyor. Bu doğrultuda, gebelik sırasında kadınların yağlı gıdalar alımına daha fazla dikkat etmesi gerektiğini ortaya koyuyor." dedi.