Yarın erken Anneler Günü Dünyada bebek ölümlerinin yüzde 80’inden fazlası doğumdan sonraki ilk ayda gerçekleşiyor ve erken ölüm nedenlerinin başında, doğum sonrası düzenli kontrol eksikliği ve muayene ihmali geliyor.1

Her yıl dünyada 15 milyon2, Türkiye’de ise yaklaşık 150 bin erken doğum vakası yaşanıyor.3 Erken doğum yaparak prematüre bebek dünyaya getiren annelerin Anneler Günü, erken doğan bebeklerin özel ihtiyaçlarına dikkat çekmek amacıyla tüm dünyada bir hafta erken kutlanıyor. Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Erken Anneler Günü kapsamında açıklama yapan El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay, prematüre bebeklerin bakımı ve gelişim süreçlerinin öneminin altını çizerek açıklamalarda bulundu.

37’nci gebelik haftasını tamamlamadan doğan bebeklere ‘prematüre’ deniyor.2 Prematüre bebeklerin, dünyaya geldikleri ilk andan itibaren özenli bir bakıma alınması gerektiğini ifade eden Okay, “Dünyadaki bebek ölüm vakalarının yüzde 80'inden fazlası, doğumdan sonraki ilk ayda gerçekleşirken; nedenlerin başında erken doğumun ardından düzenli kontrol ve muayene eksikliği, doğumda yaşanan sorunlar, akciğer iltihaplanması ve kan zehirlenmesi gibi sebepler geliyor” dedi.1

Prematüre doğan bebekler için önemli konulardan birinin de enfeksiyon riski olduğuna değinen Okay, “Erken doğan bebeklerin akciğer fonksiyonları sınırlı, bağışıklık sistemleri de az gelişmiş olduğu için, solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilen influenza ve respiratuar sinsityal virüse (RSV) yakalanma riskleri daha yüksek. Bu sebeple prematüre bebeklerin doğum sonrası düzenli bakımları hayati önem taşıyor” dedi.4

Prematüre bebeklerde ilk muayene önemli

Minik kahramanların hayata tutunabilmesi için doğum anından itibaren uygulanacak muayene ve doktor takiplerinin bebekler için hayati olduğunu vurgulayan Okay, prematüre bebeklerin özellikle yeni doğan uzmanları tarafından takip edilmeleri gerektiğinin altını çizdi. “El Bebek Gül Bebek Derneği olarak, farklı illerdeki yenidoğan yoğun bakım ünitelerini ziyaret ederek prematüre bebeği olan annelere psikolojik destek ve eğitimler veriyoruz. Böylece, prematüre bebek bakım standartlarının iyileştirilmesine çalışıyoruz” dedi.