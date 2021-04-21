Yaşam kalitesine destek oluyor

Sağlıklı yaşam tutkunlarının vazgeçilmezi Zade Vital, yeni formülü Türk Kekiği Uçucu Yağı ile doğanın gücünü, sağlıklı bir yaşam yolculuğuna taşıyor. Endemik bir bitki türü olan ve kökleri geçmişe dayanan kekik, geleneksel yöntemlerle neredeyse son 30 yıldır solunum ve sindirim gibi pek çok farklı alanda kullanılmasıyla biliniyor. Bağışıklık, solunum ve sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekleyen uçucu yağ, muhteşem kokusuyla hem odanızın enerjisini değiştiriyor, hem antimikrobial etkisiyle sağlığınızı destekliyor.

Zade Vital’in uzmanlığıyla sunulan Türk Kekiği Uçucu Yağı, içeriğindeki temel etken maddeler Timol ve %80 oranında Karvakrol ile sağlıklı yaşam kalitesini artırmaya yardımcı oluyor.

Birçok sağlık faydası ile bilinen uçucu yağ, oldukça kuvvetli etkisi nedeni ile, su veya diğer baz yağlarla seyretilerek kullanılıyor.

*** Takviye edici gıdaları kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışın

Zade Vital Kekik Uçucu Yağı Kullanım Önerisi

Günde 5mL baz yağın içerisine 2-3 damla Zade Vital Kekik Uçucu Yağı ilave edilerek veya günde 1 kez, 35-38 0C’deki 1-2 litre su içerisine 2-3 damla ilave edilerek kullanılabilir. Uygulama süresi 10-15 dakikadır. 18 yaş ve üzeri için kullanıma uygundur. Göz ile temas ettirmeyiniz.

ZADE VITAL® HAKKINDA

Zade Vital Doğal Besin Destekleri Serisi, tohumun doğduğu Anadolu topraklarından çıkan, Akdeniz ve Karadeniz’in sağlık fışkıran bitki ve meyvelerinden güç bulan Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markasıdır. 135 yıldır “nesiller boyu sağlık” ilkesi ile çalışan Helvacızade Grubu yoğun Ar-Ge yatırımı gerektiren ilaç sektöründe, üniversite ve sanayinin bilgi birikimi ve imkanlarını biraraya getirerek, 2012 yılında Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi ARGEFAR ile işbirliği içinde Zade Vital’i toplumla buluşturmuştur. Zade Vital, binlerce yıldır şifa ve güzellik amaçlı kullanılan bitki, meyve ve tohumları Ar-Ge ile birleştirerek dünyanın en zengin Soğuk Pres ürün çeşitliliğini sunmuştur. Bitki, meyve ve tohumları hiçbir ısıl işlem ve kimyasal işlem görmeden üreten Zade Vital, geniş ürün yelpazesi ile sadece belirli coğrafyalarda yetişen bitkileri, uluslararası GMP (Good Manufacturing Practices) standartlarında üreterek, farmasötik formda tüm dünya ile buluşturmaktadır. Zade Vital ürünleri Türkiye genelinde 16.590 eczanede, sadece doktor ve eczacı danışmanlığında insanlarımızla buluşmaktadır. Zade Vital; Nutrasötik ve Kozmesötik kategorileri ile 130 farklı ürün çeşidi ve 537 farklı ürün formu ile çocukluktan itibaren yaşamın her döneminde daha iyi hissetmek, yaşlanma etkilerini geciktirmek, hastalıklardan korunmak, güç ve enerji kazanmak, cildin sağlık ve güzelliğini korumaya ve sağlıkla yaş almaya destek olmaktadır. 2017 yılında ABD Chicago’da Zade Global Inc. şirketini kuran Helvacızade Grubu, dünya genelinde Zade Vital markası ile sağlık alanında fark yaratmak için çalışmalarına hızla devam etmektedir. Zade Vital hakkında detaylı bilgi için; www.zadevital.com adresini ziyaret edebilirsiniz.