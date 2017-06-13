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Yaşam mücadelesini kaybeden genç kız organlarıyla hayat verecek

- Manavgat'ta geçirdiği trafik kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki genç kızın iki böbreği, karaciğeri ile korneası organ bekleyen ve koşulları uyan hastalara nakledilecek

Yaşam mücadelesini kaybeden genç kız organlarıyla hayat verecek

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Nihan Eren'in organları ailesi tarafından bağışlandı.

Sarılar Mahallesi'nde 9 Haziran'da kaldırımda yürürken bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Eren'in, doktorların tüm çabalarına rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Manavgat Devlet Hastanesi Nakil Koordinatörlüğü yetkililerinin görüştüğü ailesi, genç kızın organlarını bağışlama kararı aldı. Bağışlanan organlar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinden gelen uzman hekimler tarafından yaklaşık iki saat süren operasyonla alındı.

Operasyona katılan Akdeniz Üniversitesi doktorlarından İsmail Demiryılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, genç kızın iki böbreği, karaciğeri ve korneasının alındığını bildirdi.

Demiryılmaz, organların nakledileceği hastaların ise henüz belirlenmediğini ifade etti.

Manavgat Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi ikinci sınıf öğrencisi Nihan Eren'in cenazesinin, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Genç kıza çarptıktan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Tahsin Ö'nün adliyeye sevk edildiği ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde 9 Haziran'da Tahsin Ö. idaresindeki 07 JA 169 plakalı otomobil, önce bir araca ardından kaldırımda yürüyen Nihan Eren'e çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Eren, sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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