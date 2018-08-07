Yazı Kilo Almadan Bitirmenin 5 Yolu Yaz aylarında artan sıcaklıklar, uzayan günler ve tatiller ile birlikte yeme düzeninde değişikler meydana gelebileceğini söyleyen Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Maria Tanoğlu, yazı formda ve sağlıklı geçirmenin 5 yolu hakkında öneriler paylaştı.

Yaz aylarında sağlıklı beslenmek için tüketilmesi gerekenlerin başında yulaf ezmesi, salatalık, domates, enginar, kabak,taze fasulye, börülce, semizotu yoğurt gibi besinlerin geldiğini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Maria Tanoğlu, şu tavsiyelerde bulundu:



Hafif ve sağlıklı tercihler yapın!

Uzun yaz günlerinde; kahvaltıdan, akşam yemeğine kadar aç kalmak veya bu saatlerde abur cubur tüketmek yerine;

Öğle öğününde

Yaz sebzelerinden yapılmış bir sebze yemeği yanında yoğurt

Yulaf kepeği + yoğurt

Peynir, domates, salatalık gibi pratik hafif ve sağlıklı bir öğün yapabilirsiniz.



Meyve veya dondurma tercih edin

Enerjisi yüksek kızartılmış ve hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve, dondurma gibi tatlılar tercih etmek doğru seçimlerdir. Ancak sütlü tatlılar, meyve, dondurmagibi tatlıları tüketirken de her besinde olduğu gibi porsiyon miktarlarına dikkat etmek gerekir. Kan şekerinin hızlı yükselmemesi için meyveler posalarıyla birlikte tüketilmelidir. Bunun yanı sıra kalori değeri düşük ve besleyiciliği yüksek olduğu için sıklıkla tercihinizi sütlü dondurmadan yana kullanılmalısınız.



Günde 1-2 fincan yeşil veya beyaz çay tüketin

Yeşil çay; antioksidan etkisinin yanı sıra iyi bir ödem atıcıdır. Beyaz çay; metabolizma hızlandırıcı etkiye sahiptir.Günde 1 -2 fincan yeşil/beyaz çay tüketerek fazla ödemleri atmaya ve metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardım eder.



Sıcak yaz günlerinde sıcak çay içemeyenlere, soğuk yeşil çay tarifi;

• Yeşil çay (2 poşet veya 1 yemek kaşığı )

• Yarım Limon(suyu ve kabukları birlikte)

• 1 Parça zencefil

• 1 Parça çubuk tarçın

• 1 Sap Taze nane



Hazırlanışı;

Yeşilçay üzerine 500 ml sıcak su, 1 parça zencefil, 1 parça çubuk tarçın ekleyin, 5 dakika demlendirin. 5 dakikanın sonunda yeşilçayı süzün ve sıvı içindeki tarçın, zencefille birlikte soğumaya bırakın.

Soğuyan sıvıdan tarçın ve zencefil çıkardıktan sonra üzerine soğuk su, yarım limon(suyu ve kabukları birlikte) buz ve taze nane yaprakları ilave edin. Bu karışım afiyetle tüketilebilir.



Su ve mineral dengenizi koruyun

Havaların ısınması ve terlemelerin artmasıyla birlikte vücudumuzun su ihtiyacı artar. Suyun vücuttaki en temel işlevi vücudun zararlı maddelerden arınmasını sağlamaktır. Günde 10-12 bardak su içilmelidir. Terlemeye bağlı kaybedilen mineraller için ise günde 1 şişe doğal maden suyu tüketilebilir.



D vitamini sentezleyerek kalsiyum depolayın

D vitamini de yağda eriyen ve kemik sağlığı için gerekli olan bir vitamin türüdür. İnce bağırsaklarda kalsiyum emilimini ve kemik yapımında kullanılmasını kontrol eder. D vitamininin yüzde doksan kadarı güneş ışınlarından elde edilir. Bunun için her gün 10-15 dakika özellikle eklem bölgelerinin güneşlenmesi gerekiyor.

