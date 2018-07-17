Yoğun bakım hizmeti evlere taşınıyor

Türkiye’de yatak sayısı yaklaşık 35 bin olan yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranları % 80’nin üzerine çıkmaya başladı. Binlerce hasta ise tedavi için yatakların boşalmasını bekliyor. Bu soruna karşı Evde Bakım Hizmetleri kapsamında geliştirilen çözüm sayesinde artık yoğun bakım sürecini hastanede devam etmeye gerek kalmayacak. Medical Center Evde Bakım Uzmanı Dr. Tayyar Vardar, evlerde verilen yoğun bakım hizmetinin, yoğun bakımda tedavi görmüş ve hekim tarafından tıbbi olarak hastanede tedavisi tamamlanan hastaların eve taşınmasına imkan sunduğunu belirterek uygulamanın yatak sırası bekleyen binlerce hasta için başarılı bir çözüm ve umut kaynağı olduğunu söyledi. Dr. Tayyar Vardar, “Yoğun bakım hastalarının artık aylarca hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yatması gerekmeyecek. Sadece evin bir odasının yoğun bakıma çevrilmesiyle hasta yoğun bakım sürecini kendi evinde geçirebilecek. Üstelik hastaların gerekli tıbbı cihazları satın alma zorunluluğu da olmayacak. Cihazları kiralayarak kullanabilinecek. Bu durumda hem hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluk düşecek hem de acil yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar için hastanelerde yer açılacak.” dedi.



Evde yoğun bakım hizmetini ücretsiz almak mümkün



Yoğun bakım sürecine devam edecek hastanın evde ihtiyacı olabilecek tüm detayların evde bakım ekibi tarafından temin edildiğini ifade eden Medical Center Evde Bakım Uzmanı Dr. Tayyar Vardar, hastanelerin sunduğu tüm imkanların evde uygulanabildiğini ve hastaların bu hizmetten özel sigorta kapsamında 4 hafta boyunca ücretsiz şekilde faydalanabildiğini anlattı. Tayyar Vardar şöyle konuştu: “Yoğun bakım hastalarının evde tedavileri kapsamlı ve daha fazla dikkat gerektiren bir durumdur. Hastanın ihtiyacı doğrultusunda ev tipi solunum cihazı, aspirasyon cihazı, yaşamsal fonksiyonları gösteren ateş, nabız, solunum, tansiyon göstergeleri, monitörler, oksijen cihazı gibi ihtiyaçlar ev ortamında kullanılmak üzere temin edilir. Burada deneyimli yoğun bakım hemşireleri görev alır. Evde yoğun bakım hemşiresi her türlü teknik donanımı sağlayarak ev ortamında uygulanan ve 24 saat kesintisiz hemşirelik hizmeti sunar. Hastanın medikal tedavisinin yanı sıra duygusal, sosyal, ekonomik, ailesel ve çevresel etkileri birlikte yönetir. Bu hizmet hekim, hasta bakıcı, fizyoterapist, psikolog ile birlikte verilmektedir. Uygulamanın önemli artılarından biri de hastaların özel sigortalardan faydalanarak bir ay boyunca bu hizmeti evlerinde alabiliyor olmalarıdır.”



Evde yoğun bakım hizmeti kimlere verilebilir?



Evde yoğun bakım hizmetini kimlerin alabileceği sorusunu yanıtlayan Dr. Tayyar Vardar, hizmeti alabilecek hasta gurupları arasında nörolojik hastalıklar grubundaki ALS, Demans-Alzheimer, Parkinson MS, İnme, Tümörler.Onkolojik hastalıklarda terminal dönem kanser hastaların olduğunu söyledi. Dr. Tayyar Vardar, kalp problemi olan hastalar, Koah’lı hastalar,enfeksiyon hastaları, Trakeostomili ve solunum cihazına bağlı hastalar, trafik kazası sonrası bakıma ihtiyaç duyan, ortopedik vakalar sonrası evde yoğun bakım hemşireliği gerektiren hastaların da bu hizmeti alabileceğini sözlerine ekledi.

