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Yüz estetiğinde altın oranlar yeniden belirlendi

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Zafer Atakan, yüzün altın oranlarının belirlenmesi ve alt çenenin önemini anlattı.

Yüz estetiğinde altın oranlar yeniden belirlendi
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Gelişen teknoloji ve yöntemlere paralel yüz estetik cerrahisinde altın standartlar da yeniden belirlendi. Selfie çılgınlığının ve sosyal medya gücünün tüm dünyaya hakim olduğu böyle bir dönemde yüz estetik mühendisleri ,plastik cerrahlar artık yeni oranlar üzerinde fikir birliğine varmaya başladılar. Bu oranları belirleyen en önemli temel özellik de alt çenenin şekli ve duruşu olarak karşımıza çıkıyor. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Zafer Atakan, yüzün altın oranlarının belirlenmesi ve alt çenenin önemini anlattı.

"Yüzün yaş alması alt çeneden başlar"

Yüz yaşlanmasının belirtilerinin alt çene ve boyundan başladığını belirten Atakan, "Kasların, taşıyıcı bağların gevşemesi ve sarkması yüze yaşlı bir ifade verir ve kişiyi mutsuz eder. Bu yüzden alt çenenin toparlanmasına yönelik estetik girişimler son zamanlarda çok popüler oldu. Özellikle orta yüz bölgesinde elmacık kemiklerinin dolgunlaştırılması ve alt çenenin buna eşlik etmemesi son zamanlarda yanlış yapılan estetik uygulamalardan birisi iken artık alt çenenin de şekillendirilmesi yüzdeki armonik bütünlüğün tamamlanmasına katkı sağlamaya başladı."


"Kadınlarda Kim Kardashian, Scarlett Johansson erkeklerde ise Brad Pitt"

Yüzün bütününün analizi yapılmadan, oranların değiştirilmemesi gerektiğini ifade eden Atakan, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Erkeklerde çene hattı daha keskin gelip çene ucu kareye yakın bitmesi gerekir, buna en iyi örnek Brad Pitt olurken kadınlarda ise çene hatları daha yumuşak iner ve nisbeten daha yuvarlak ve oval sonlanır en iyi örnek Kim Kardashian ve Scarlett Johansson diyebiliriz. Elimizde birçok teknik ve enstrüman var aslında. Burada dikkat edilmesi gereken husus herkesin bir birine değil, kendisine benzediği estetiği yani doğru estetiği uygulamak. Bu hata, yüzün elmacık kemikleri bölgesinde yapıldı. Herkes birbirine benzedi. Çene şekillendirmesi ve gençleştirmesinde basitten komplikeye doğru dolgular, fokuslu ultason cihazları, radyofrekans cihazları, lazerler, ameliyat teknikleri gibi bir sürü yöntem var. Burada seçilen teknik, estetik cerrahın tecrübesi, kişinin yüz yapısı çok önemli. Sonucun güzel olması ancak özgün çalışma ile mümkün olur ve kalıcılık süresini de doku ile zaman belirler."

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