10 arıcı ile başladılar 2500 üretici ile yola davem ediyorlar

Propolis, arı sütü, ham bal, polen, arı ekmeği ve arı ürünleri içeren karışımlar, sprey, şurup, tablet formunda %100 doğal ürünler üreten BEE’O Propolis, uzman gıda mühendisleri kontrolünde geliştirdiği “BEE’O On The Go” ürünleri ile inovatif, katma değerli ürünlerine yenilerini ekledi.

Ulus’da düzenlenen tanıtım toplantısına BEE’O Propolis’in kurucularından, Genel Müdür Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ev sahipliği yaptı.

Marka’nın kurucusu Tanuğur ise konuşmasında, Türkiye’de arıcılık sektörüne yaptıkları yatırımlardan, propolis ve arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal gibi kıymetli arı ürünlerinden ve bunların insan sağlığı ve beslenmesi açısından öneminden bahsetti.

Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye'de ilk kez “Sözleşmeli Arıcılık” modeliyle yerli propolis üretimini başlatmak için, 2013 yılında, Ziraat Yüksek Mühendisi ve Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte İTÜ ARI Teknokent'te BEE’O Propolisi KOSGEB AR-GE desteği ile kurduklarını belirtti. 7 yıl önce 10 arıcı ile çıktıkları yolculuğa, bugün 2500 sözleşmeli üretici ve 350.000 arı kovanı ile devam ettiklerini ifade etti.

Tanuğur 3.000 metrekarelik tesisleri, 100’den fazla çalışanı ile bugün Türkiye'nin en büyük propolis, arı sütü, arı ekmeği, polen ve ham bal üreticisi olduklarını ve 13 farklı ülkeye ihracat yaparak, Anadolu propolisini bir dünya markası haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.