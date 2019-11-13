Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Dünya Meteoroloji Örgütü (DMO) Şekib Avdagiç iMassage gimat gross pamuk fiyatları
Yenilikçi yatırımlar
Yenilikçi Yatırımlar
Otomotiv buluşmaları
Otomotiv buluşmaları
Görünümleri yükseltildi
Görünümleri yükseltildi
Kriptoya güveniyor
Kriptoya güveniyor
TÜSİAD, AB ile buluşacak
Tüsiad,AB ile Buluşacak

100 milyon dolarlık çelik yatırımı yapacak

Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Walter Yeh, "Tayvan'ın en büyük çelik üreticileri arasında yer alan bir firmamız, Kocaeli'de 100 milyon dolarlık bir çelik fabrikası yatırımına başlıyor." dedi.

100 milyon dolarlık çelik yatırımı yapacak
banner17

Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Walter Yeh, Tayvan'ın Türkiye'deki yatırımları ve iki ülke arasında iş birliği yapılabilecek alanlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Tayvan ile Türkiye için elektronik, otomotiv ve sanayi sektöründe önemli iş birliği fırsatları bulunduğunu dile getiren Yeh, Taiwan Cement Company tarafından OYAK Çimento AŞ'nin hisselerinin yüzde 40'ının 640 milyon dolara satın alındığını anımsattı.

Yeh, iki ülke ticaret hacmini 2 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Tayvan'ın Türkiye'deki yatırımları artıyor. Tayvan'ın en büyük çelik üreticileri arasında yer alan bir firmamız, Kocaeli'de 100 milyon dolarlık bir çelik yatırımına başlıyor. Yatırımla ilgili süreçler yürütülüyor şu anda. Bu da iki ülke arasında daha fazla etkileşim olduğu anlamına geliyor. Türkiye, Tayvan için çok önemli bir ülke çünkü birçok firmamız Türkiye'yi bir operasyon merkezi olarak görüyor. Türkiye, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'ya erişim için bir merkez konumunda."

"Helal gıda"da iş birliği

Yeh, Türk şirketler için de Tayvan'da önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi.

Türk şirketlerinin Tayvan'da özellikle yeme içme sektöründe yatırım yapabileceğini belirten Yeh, "Biz, Türk iş insanlarının Tayvan'a gelerek kendilerini tanıtmalarını ve fırsatları değerlendirmelerini bekliyoruz. Böylece, ikili ilişkilerimiz daha da güçlenebilir." diye konuştu.

Yeh, Tayvan'ın helal gıda sektöründe de bir açılım yapacağını ve bu noktada Türkiye'deki Helal Akreditasyon Kurumu ile birlikte çalışacaklarını bildirdi.

Kurum yetkililerini Tayvan'a davet ettiklerini söyleyen Yeh, şunları kaydetti:

"Helal Akreditasyon Kurumu yetkililerine bu alandaki çalışmalarımızı göstereceğiz ve sertifikasyon şartlarını nasıl karşılayabileceğimizi öğrenmek istiyoruz. İlk etapta, Malezya ve Endonezya'ya helal gıda ihracatı yaptık fakat Orta Doğu ve Türkiye'yi de bu alanda değerlendirmek istiyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TayvanDış TicaretWalter YehYatırımÇelikDolarçelik FabrikasıKocaeliİzmitHelal Gıda
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5