10,5 Milyar Avroluk Endüstriyel Temizlik Sektörü: "Temizlik İşleri Meslek Olarak Kabul Edilsin"

Ülkemizde gerçekleştirilen toplu konut, şehir hastaneleri, havalimanları ve AVM yatırımlarıyla, diğer sektörlere oranla daha hızlı bir büyüme ivmesine sahip olan Türk endüstriyel temizlik sektörü, yıllık ortalama 10,5 milyar Avro ciro ve yaklaşık 5.000 firma ile 1,5 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Tesis Hizmetleri Yönetimi İş Adamları Derneği TESHİAD, temizlik endüstrisinin Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki en önemli uluslararası etkinliği, INTERCLEAN İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri ve Hizmetleri Fuarı ve Konferansı’nın destekçileri arasında yer alıyor.







“70 ÜLKEDEN 4.500 PROFESYONEL ZİYARETÇİ VE 40 ÜLKEDEN 150 MARKA KATILACAK”



Endüstriyel Temizlik Sektörü’nün Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki en önemli buluşma noktası, INTERCLEAN İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri ve Hizmetleri Fuarı ve Konferansı, 10-12 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Endüstriyel temizlik makineleri, deterjanlar, temizlik ekipmanları, banyo ve diğer ürünler&servisler, fuar bünyesinde öne çıkan beş kategori. Fuara, 70 ülkeden 4.500 profesyonel ziyaretçi ve 40 ülkeden 150 markanın katılımı bekleniyor.







“SON 5 YILDA SEKTÖRÜN PAZAR PAYI 35,5 MİLYAR TL’YE YÜKSELDİ”



TESHİAD Başkanı Zafer Mumcular, “TESHİAD olarak pek çok üye firmamızla Nisan ayında İstanbul’da yapılacak Türkiye’nin tek endüstriyel temizlik fuarı ve konferansı INTERCLEAN İstanbul’da yer alacağız. Fuarın, sektörümüze ihtiyacı olan yeni iş birliği fırsatlarını sunacağına inanıyoruz. Son 10 yılda pazar payımızı 19,4 milyar TL’den 63 milyar TL’ye yükseltmeyi başardık. Yıllık ticari iş hacmimiz yaklaşık 10,5 milyar Avro. Kamu binaları da dahil edildiğinde 1,5 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörümüz, ülke ekonomimize daha fazla katkı sağlayacak potansiyele sahip. 20 yıldır edindiğimiz deneyimlerle bulunduğumuz coğrafyada hizmet ihracatı yapabilecek konuma eriştik” dedi.



“İNSAN KAYNAĞI SORUNU YAŞIYORUZ”



Temizlik sektörünün önündeki en büyük engelin, temizlik alanında yapılan işlerin meslek olarak görülmemesi olduğunu belirten Mumcular, “En başta temizlik işinin bir meslek olarak kabul edilmesi gerekiyor. Çalışanlar açısından da, hizmet alanlar açısından da buna değer verilmiyor, içselleştirilmiyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerde nitelik dışında nicelik açısından da insan kaynağı sorunu mevcut. Yüzde 10-15 eksik kadroyla çalışılıyor. Temizlik işi bir meslek olarak görülmüyor ve çalışanlar, farklı bir iş bulana kadar temizlik sektöründe geçici olarak görev alıyorlar. Hastane temizliği gibi, temizlik sektörü açısından en kutsal yerlerden birinde çalışanlar bile; meslekleri sorulduğunda marangoz, demir doğramacı gibi yanıtlar veriyorlar. İnsan hayatının söz konusu olduğu hastanelerde bile bunu kabul ettiremediğimiz sürece sektörün dengeli ve hızlı bir gelişim göstermesi çok zor” dedi.







“TÜRKİYE’DE İLK KEZ, “SAĞLIK HİZMETLERİ TEMİZLİK FORUMU”, DÜZENLENİYOR”



Her yıl 1.7 milyon kişinin yakalandığı hastane enfeksiyonları, dünya genelinde hem ölümlere neden olan hem de tedavi süreçlerine ek ve yüksek maliyetler getiren önemli bir sorun. INTERCLEAN İstanbul, ülkemizde ilk defa yapılacak “Sağlık Hizmetleri Temizlik Forumu”na ev sahipliği yapacak. 10 Nisan 2019 tarihinde saat 11:00’de İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Forumda, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, İsviçre Cenevre Üniversitesi Hastanesi’nden Prof. Didier Pittet ve Cenevre Üniversitesi Hastanesi Hasta Güvenliği Merkezi’den Ermira Tartari, Cenevre Üniversitesi Hasta Sağlığı ve Enfeksiyon Kontrolü Bölümü’nden Alexandra Peters ve Londra Imperial Üniversitesi’nden Salgın Hastalıklardan Korunma Uzmanı Dr. Jon Otter konuşmacı olarak yer alacak.



“YASAL AÇIDAN MESLEK OLARAK KABULÜ SAĞLANMALI”



Temizlik sektörünün, birkaç segment dışında yasal düzenlemelerden yoksun olduğunu vurgulayan Mumcular, “Yasal açıdan bir meslek olarak kabulü sağlanmalı. TESHİAD olarak 11 farklı alanda uzmanlık için, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda yetki aldık. Bunlardan 3 tanesinin ulusal meslek standartları hazırlandı ve Resmi Gazete’de yayınlandı. Diğer 5 tanesi hazır ve 3 tanesinin de üzerinde çalışıyoruz. Temizlik görevlisi açısından seviye çalışmalarını yaptık. Ancak Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda yoğun bir tempo var ve yüzlerce tanımlanmamış, standarda ihtiyaç duyan meslek mevcut. Dolayısıyla çok hızlı yol alamıyoruz. Türkiye’de ne yazıkki en hassas olunması gereken hastane temizlik görevlileri bile asgari ücret standardı üzerinden değerlendiriliyor. Tabii ki asgari ücretle çalışan temizlik görevlileri olacaktır, ancak gıda ve sağlık gibi sektörlerdeki belgeli personellere, asgari ücretin üzerinde bir ücret ödenmediği sürece insanları sektöre özendirmek çok mümkün olmuyor” dedi.