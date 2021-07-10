​​​​135 ülkeden 150 bini aşkın satın almacı geliyor!

500’ün üzerinde firma ve 135 ülkeden 150 bini aşkın satın almacıya ev sahipliği yapacak olan fuarda, Rusya, Özbekistan, Malezya, Mısır, Kuveyt, Sırbistan, Bulgaristan ve Moldovya’dan milli katılım sağlanacak. 60’ın üzerinde yabancı markanın ürünlerini sergileyeceği fuarda, 2 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmi oluşması bekleniyor.

Sektörün merakla beklediği CNR Mobilya - 17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile kapılarını açmaya hazırlanıyor. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen fuar, bu yıl 17’nci kez ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak. 3 – 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarı, dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuar ülke milli katılımlarıyla da dikkat çekiyor

Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, mobilya sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan CNR Mobilya’nın tüm dünyada yeni normalleşme sürecinin en yaygın uygulanacağı bir dönemde, Ağustos ayında gerçekleştireceklerini belirtti. Geçen yıl düzenledikleri fuarda 148 bin 718 ziyaretçi sayısına ulaşarak, adeta rekor kırdıklarını açıklayan Ceyda Erem, “Bu yıl aralarında Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Kuzey Afrika, Afrika, Amerika, İtalya ve Rusya’nın yer aldığı 135 ülkeden 500’ün üzerinde firma ve 150 bini aşkın satın almacıyla ev sahipliği yapacağız” dedi. Dünyanın en önemli firmalarının fuarda birbirinden özel ürünlerini görücüye çıkaracağını vurgulayan Ceyda Erem, “60’ın üzerinde yabancı marka fuarımıza ayrı bir renk katacak. Ayrıca Rusya, Özbekistan, Malezya, Mısır, Kuveyt, Sırbistan, Bulgaristan ve Moldovya’dan milli katılım olacak” dedi.

Yabancı firmalar Türkiye’ye mobilya satmak istiyor

Toptancı ve acente, mobilya mağazası sahibi, zincir mağazalar, otel, restoran, kafe ve okullar, mimar ve proje firmalarından oluşan satın almacılar, sektörün en büyük markalarıyla 80.000 metrekarelik alanda ticaret için bir araya gelecekler. Fuarın bu yıl da B2B ikili iş görüşmeleriyle dikkat çekeceğini söyleyen Ceyda Erem, “100’lerce firma ile dünyanın en güçlü satın almacılarını aynı masada bir araya getirerek, milyarlarca dolarlık iş hacminin oluşmasına katkı sağlıyoruz” dedi. 180 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk mobilya sektörünün, fuarın da etkisiyle yeni pazarlara açılacağını bildiren Ceyda Erem, “Türk mobilya sektörü için ihracatın konuşulduğu fuar, artık ithalatın da yolunu açıyor. İtalyan ve İsrailli satın almacılar fuarda grup halinde mobilya satın almak isterken, AB ülkeleri ve Mısırlılar başta olmak üzere; fuara katılan yabancı firmalar da Türkiye’ye mobilya satmak istiyor” dedi.

Özel bölümlerde yenilikçi ürünler sergilenecek

Sektör devleri ile dünyanın dört bir yanından gelecek satın almacıları tek çatı altında buluşturacak olan fuar, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek özel bölümleriyle de dikkatleri üzerine toplayacak. Ticaretin konuşulacağı fuarda Tıbbi Mobilya Özel Bölümü, Aydınlatma Özel Bölümü, Halı Özel Bölümü ve Döşemelik Kumaş Özel Bölümü’nde sektöre dair yenilikçi çözümler yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin beğenisine sunacak.