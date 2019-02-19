140 milyar TL'lik sekörün temsilcileri buluşuyor Enerji sektörünün yerli ve yabancı dev firmalarını 28-30 Mart tarihleri arasında 14’ncü kez İstanbul’da buluşturmaya hazırlanan “Petroleum Istanbul” öncesinde sektör temsilcileri, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



Yılda 140 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan sektörün en kapsamlı fuarı olma özelliğini taşıyan Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı “Petroleum İstanbul’ da” yerli ve yabancı 300 firma yer alacak. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki fuar, Gas&Power Network 3. Elektrik, Doğalgaz ve Alternatif Enerji, Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenleniyor. Petroleum Istanbul, sektörün nabzını tutan köklü bir fuar olmasının yanı sıra sektörü geliştiren, açılımlar sağlayan problemlere çözüm önerileri getiren bir platform olma geleneğini de taşıyor. Petroleum Istanbul bu yıl, artık birer “yaşam alanına” dönüşen istasyonların akaryakıt dışında önemli yer tutan diğer ihtiyaç ürünlerinin temsilci ve yöneticilerini de bünyesine katacak.



“Enerjide Dijital Devrim” konsepti ve “Akıllı Teknolojiler ve Akıllı İstasyonlar” ana temasıyla düzenlenecek “Petroleum Istanbul” öncesinde düzenlenen toplantıya TOBB Petrol Meclisi Başkanı ve Shell Türkiye Ülke Müdürü Ahmet Erdem, PETDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, TOBB LPG Meclisi Başkanı ve Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, Türkiye LPG Derneği Başkanı ve İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, ADER Ercan Aydemir, PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, TABGİS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Bilgin, Enerji Yayın Grubu Başkanı (Enerji Petrol Gaz ve Gas & Power Gazeteleri) A. Sertaç Komsuoğlu ve Enerji Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akıncı katıldı.



“İyimserlik ve inançla yolumuza devam ediyoruz”



TOBB LPG Meclisi Başkanı ve Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel sektör adına zor bir dönemden geçmelerine rağmen iyimserliklerini koruduklarını ve inançla yollarına devam ettiklerini kaydederek “Türkiye’de benzer sıkıntılar yaşandı. Ancak hepsi karamsarlığa kapılmadan aşıldı. 2019 Petroleum İstanbul, sektörün tüm oyuncularını biraraya getirecek. Burada sorunlarımızı masaya yatırıp, çözüm yollarını hep birlikte arayacağız” diye konuştu.



“Petrol ürünleri ekonominin temel taşıdır”



İstihdama ve kalkınmaya katkısının sektörün büyüklüğünü ortaya koyduğunu dile getiren TOBB Petrol Meclisi Başkanı ve Shell Türkiye Ülke Müdürü Ahmet Erdem “Sektörümüz, önemli bir mesafe kat etti. Günün 24 saatini yaşayan ve birçok ihtiyaca cevap veren istasyonlarımız hem sektöre hem de ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunuyor. Geleceğe hazırlanması için dijital dönüşüm başta olmak üzere, tüm yeniliklerin istasyonlarımızda hızla uygulanması için çalışıyoruz. Rekabetçi pazarda ayakta kalmak ancak günün şartlarına uyum ile mümkündür” dedi.



“Petrolün bittiğini göremeyeceğiz”



Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Başkanı ve Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper toplantıda yaptığı konuşmada bugün dünya üzerinde 1,5 milyardandan fazla aracın trafikte bulunduğunu söyleyerek “Bugün hayatta olan insanlar petrolün bittiğini göremeyecek. Petrol ürünlerinin yanında alternatif yakıtlı araçlarda hayatımıza giriyor. Ancak, onların çözmeleri gereken engelleri var. Bugün 3 milyon olarak kabul edilen tamamen elektrikli araçların 100 milyona çıkması durumunda bu elektriği üretmek için petrol türevi hatta nükleer enerjiye yatırım yapılması gerekecek. Türkiye’de de elektrikli araç sayısı zamanla artacak. Şirket olarak biz istasyonlarımızda en fazla şarj ünitesi sahip durumdayız. Kısa ve orta vadede yakıt türü olarak petrol kullanımı ile ilgili bir azalma beklemiyoruz” dedi. Şiper, birtakım zorlukların olduğu bir süreçten geçtiklerini belirterek “1,5 milyonu

aşan istihdam sağlayan sektör olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve üstümüze düşen görevleri yerine getirmekteyiz. Sektörümüzde kıran kırana bir rekabet var. Bu rekabet çerçevesinde paydaşlar olarak saygıdan vazgeçmedik. Türkiye’nin daha iyi geleceği için azimle çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Yılda 3.3 milyon ton LPG satılıyor”



Türkiye LPG Derneği Başkanı ve İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, Türkiye’nin 4 milyon 700 bin LPG’li araçla dünyanın ikinci büyük araç parkına sahip olduğunu belirterek “Bugün, 12 bin 300 yakıt istasyonunun 10 bin 300’ünde otogaz satışı vardır. Bu anlamda dünyanın en yaygın LPG istasyonuna sahip ülkesiyiz. LPG, binek otomobiller dışında, ticari araçlarda da çok yaygın olarak kullanılmaya başlandı. LPG’li araçların daha da yaygınlaşması sektörümüzü ivmelendirecektir.” dedi.



“13 Bin istasyon fazla”

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PUİS) Başkanı İmran Okumuş ise Türkiye’de 13 bini aşan yakıt istasyonu bulunduğunu kaydederek “şu anda kredi kartı komisyonları yüksek, döviz artışı var. Buna rağmen sektör üzerine düşeni yaptı. Türkiye’nin en büyük sorunu istihdamdır. Sendika olarak ek maliyetlerin kaldırımlasını teklif ettik. 13 bin istasyon ortalama olarak günde 3 bin litre yakıt sağlıyor. Bayiler 10 bin litrenin altında satarsa karsız çalışıyor. Dağıtıcı ve bayi karı enflasyon oranında yapılmalı ve güncellenmeli. 40 yıldır böyle zor bir dönem yaşamadık. Sektörün tüm paydaşları, dağıtıcılar ve bayiler ile ayrıştırılmadan ortak çözüm arayışına gitmeliyiz” dedi.



“Nihai tüketiciye kendimizi tanıtmamız lazım”

Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği (ADER) Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Aydemir, sektörün dinamik ve inovatif bir sektör olduğunu dile getirerek “Artık istasyonlar sadece yakıt hizmeti değil bir bütün olarak hizmet veriyorlar. Bu dönüşümü hep birlikte görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda birçok değişikliğin neler olacağını da 2019 Petroleum İstanbul fuarında göreceğiz. Nihai tüketicilerimize de kendimizi daha yakından tanıtmak için önemli bir platform olacak” şeklinde konuştu.



“365 gün açık vergi dairesiyiz”

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol Ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası Başkan Vekili Murat Bilgin de, 365 gün 24 saat çalışan en büyük vergi dairesiyiz diyerek, “Devletimizin bize farklı yaklaşması lazım. Sınıtılarımız var ve bunları anlatmamız lazım. Maliyetlerimiz 2018-2019 yıllarında çok arttı. Bu konunun acilen gündeme taşınması gerekiyor. Her 6.35 TL’lik yakıt satışında 67 kuruşluk brüt kar marjı var. Tüm hizmetler giderler artıyor. Eğer gelirler artmazsa burada sorunlar ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.



“Bu bir aile buluşması”



Enerji Yayın Grubu Başkanı A. Sertaç Komsuoğlu ise Petroleum Istanbul’un bayiler için çok önemli bir organizasyon olduğunun altını çizerek “Dev bir sektörün temsilcilerinin devler arenasında boy göstereceği fuar, dijital devrim temasıyla ilginç ve o kadar da renkli bir hale bürünecek. Firmalar ve markalar yeniliklerini ve teknolojiye olan yatırımlarını bayilere ve sektör temsilcilerine en yakından tanıtma fırsatını bulacaklar. Teknoloji baş döndürücü bir devinim içinde. Hep birlikte enerji sektörünün bu devrimi ne kadar özümsediğini ve nasıl yaklaştığını gözlemleyeceğiz. Artık istasyonlarımızı birer akaryakıt dolum yeri olarak görmüyoruz. İstasyonlar, marketleri, alışveriş merkezleri, restaurantları, cafeleri ve bir çok sosyal imkanlarıyla birer yaşam alanlarına dönüşmüştür. Ziyaretçilerimiz ve firma temsilcileri artık istasyonlarımızı bu şekilde bir bütün

olarak ele alacaklar ve buna göre iş yapış şekillerini düzenleyeceklerdir” dedi.



“50 bin ziyaretçi bekliyoruz”



Enerji Fuarcılık CEO’su Mustafa Akıncı da yaptığı konuşmada, Petroleum Istanbul’un, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK başta olmak üzere, enerjiyle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının özel sektörle bir araya gelmesini sağlayan ortak bir platform olma görevini yerine getirdiğini belirtti. Akıncı, Petroleum Istanbul kapsamının geleneksel ürün segmentlerinin yanı sıra Oto LNG, Oto CNG, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ve İstasyon Marketlerini içine alacak şekilde genişletildiğini kaydederek şunları söyledi; “Petroleum Istanbul, ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri için önemli bir iş birliği ortamı da sağlayacak. Enerji sektörünün en önemli firma ve markalarını kıtaların buluştuğu yerde buluşturuyoruz. Geçmiş Petroleum Istanbul organizasyonlarına baktığımızda ülkemizde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketler ile birlikte Türkiye’ye henüz yatırım yapmamış enerji şirketlerinin ilgilisini gözlemlemiştik. Konjonktürel olarak enerji sektörüne ve Türkiye’ye bu ilgi nedeniyle Petroleum Istanbul önemli bir açığı kapatacak ve işbirlikleri için ortam yaratacaktır. Ayrıca Gas&Power Network fuarının da Petroleum Istanbul Fuarı ile birlikte düzenleniyor olması da enerji sektörünün tüm paydaşlarının aynı çatı altında toplanacak olması açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Fuarı, açık kalacağı 3 gün içinde yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz.”