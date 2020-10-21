17 ilde muhallebici açacak

Kendine has mimarisi ve Ege’ye özgü lezzetleriyle dikkat çeken Alaçatı Muhallebicisi, sektördeki belirsizliğe rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam etme kararı aldı. Şu an 34 şehirde 74 mağazada hizmet veren marka, devam eden mevcut yatırımlarıyla birlikte yıl sonuna kadar 80 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Yeni şube yatırımlarına gelecek yıl da devam etmeyi planladıklarını belirten Alaçatı Muhallebicisi Franchise ve Yatırım Direktörü Selim Murat Sarı 2021 yılı sonuna kadar ise toplam 100 mağazaya ulaşacak planlamayı yaptıklarını açıkladı.

Ege lezzetleri Türkiye’ye yayılıyor

Yatırım planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selim Murat Sarı, “Pandemi sürecindeki belirsizlikler, dünya ekonomisindeki kırılganlık ve buna bağlı olarak sektörde yaşanan dalgalanmaya karşın mevcut operasyonlarımızda ve yatırım hedeflerimizde bir değişikliğe gitmedik.” şeklinde konuştu.

AVM ve cadde lokasyonlardaki işletmeleriyle sektörde fark oluşturduklarını belirten Selim Murat Sarı, Düzce, Bolu, Çorum, Tokat, Tekirdağ, Çanakkale, Erzurum, Sinop, Zonguldak, Manisa, Trabzon, Mardin, Urfa, Sivas, Amasya, Giresun ve Hatay’da çalışmalarımız devam ediyor. Yatırım hedeflerimiz doğrultusunda yakın zamanda bu 17 ilde yeni şubeler açarak, 2021 yıl sonu itibariyle hedefimiz olan 100 şubeye ulaşmayı planlıyoruz. Mevcutta ise daha güçlü olduğumuz büyük şehirlerde, şube sayımızı homojen bir şekilde artırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Üç ayrı konseptte projelendirme yapıyorlar

Alaçatı Muhallebicisi olarak ilgi gördükleri bir diğer konununun da franchise olduğunu aktaran Selim Murat Sarı, franchise şartlarına ve kendi yaklaşımlarına yönelik detayları paylaştı: “AVM ve cadde lokasyonları için üç ayrı konseptte projelendirme yapıyoruz. Tam mutfaklı restoran ve yarım mutfaklı kiosk plus için minimum 200-250 metrekare, Alaçatı evi için ise minimum 40 metrekarelik alana ihtiyaç duyuyoruz. Franchise için doğru lokasyonda, doğru noktada, doğru yatırımcı ile uygun kiralama şartlarını sağlamak en öncelikli hedefimiz. Alaçatı Muhallebicisi olarak, eğer bu kriterler sağlanamıyorsa, her iki tarafın ticari risklerini düşünerek ve haklarını gözeterek, şartlar uygunlaşana kadar bayilik vermek istemiyoruz. Ayrıca, açılacak mağazanın fiziki şartları, müşteri profili, gelir seviyesi gibi farklı özelliklerini de göz önünde bulundurarak, elimizde bulunan farklı konseptleri ve ürün paketlerini bu değişkenlere göre kullanmak konusunda hassasiyet gösteriyoruz.”

Sektörde yatırımcının kar ortalaması %30 seviyelerinde

Alaçatı Muhallebicisi olarak faaliyet gösterdikleri sektörde ancak geniş ürün yelpazesi, farklı lezzetler ve konfor ile müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamanın mümkün olduğunu vurgulayan Selim Murat Sarı, bu şartları sağlayan işletmelerin yatırımcılarına da büyük ölçüde kar sağladığına dikkat çekti. Sarı, “Markamız satışlarının yüzde 40'ını sütlü tatlı ve dondurma grubundan elde etmektedir. Belirlediğimiz lokasyonlardaki metrekare verimliliğini açılış öncesi tespit ediyor, yatırımcımıza operasyonel hizmet, işletmecilik ve mutfak eğitimleri konularında destek veriyoruz. Sektörel tecrübemiz ve sektörün karlılık oranlarına baktığımızda, bir yatırımcının toplam ciro üzerinden ortalama %25-30 seviyelerinde bir karlılığa ulaşmasının beklendiğini söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.

Unutulmuş veya saklı kalmış lezzetler için çalışıyoruz”

Restoran zincirleriyle yalnızca kaliteli hizmetin değil lezzetin de peşine düştüklerini ve bu alanda yatırım projeleri olduğunu söyleyen Selim Murat Sarı, “Ürünlerimizin çoğunu kendi tesislerimizde üretiyoruz; bu nedenle kullandığımız ham maddelerin bir kısmını kendi reçetelerimize uygun olarak kendi tesislerimizde üretmeyi planlıyoruz. Ayrıca Alaçatı Muhallebicisi olarak, ülkemizde unutulmuş veya saklı kalmış lezzetleri bulup çıkarmaya çalışıyor, diğer taraftan özellikle Akdeniz ülkelerindeki yöresel yemek ve tatlı kültürlerini inceliyoruz.” açıklamasında bulundu.

“Yeni ürünler ve farklı lezzetler ilk defa görücüye çıkacak”

2021 yılına farklı bir menü ile girmeye hazırlandıklarını belirten Selim Murat Sarı, Yeni ürünler ve farklı lezzetler ilk defa görücüye çıkacak. İnsanı rahatlatan ve kişinin kendisini huzurlu hissetmesini sağlayan dekor-konsept algısını başarıyla uyguladığımızı düşünüyoruz. Mağazalarımızda hakim olan dekorasyon algısı Ege kültürü özellikleri taşıdığı için sektörde bulunan diğer markalara kıyasla daha sıcak ve renkli karşılanıyor. Lezzet ve ürün kalitesi konusundaki misyonumuz gereği, kullandığımız ürünler ise sağlıklı ve doğal. Lezzetin bir diğer belirleyicileri de geleneksel pişirme yöntemleri, ürün çeşitliliği ve Ürün Geliştirme departmanımızın nitelikli ürün geliştirme konusunda yaptığı çalışmalar. Bunlar, Alaçatı Muhallebicisi’nin en önemli tercih nedenlerinden sadece birkaçı.” şeklinde konuştu.