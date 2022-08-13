1906 yılına uzanan öyküsü Yüz Yıllık Markalar Derneği’nce tescillendi

Güzeliş: “yüz yıllık markamızın tescillenmesinden mutluluk duyuyoruz”

Ariş Pırlanta’nın üçüncü kuşak yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, dedesi Abdülkerim Güzeliş ile başlayan yolculuğun bu şekilde tescillenmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, bir asırdan fazla bir zamandır hizmet veren Ariş’i geçmişten aldıkları güçle geleceğe taşıyacaklarını belirtti.

Güzeliş, “Ariş Pırlanta’nın kuyum sektöründeki yolculuğu 1900’lü yılların başına uzanıyor. O yıllarda dedemiz Abdülkerim Bey, Mardin'de kuyumculuk mesleğini icra ediyor ve bugün de koleksiyonlarımız arasında yer alan mükemmel Habbeler (top mücevher) yapıyordu. Habbe o dönemin bugünkü tektaş gibi önem taşıyan, evlenecek kızlara verilen bir mücevherdi. Dedemiz o zamanki imkanlar çerçevesinde geliştirdiği tekniklerle Habbe’leri öyle güzel yaparmış ki yalnız Mardin'de değil Güneydoğu Anadolu'nun pek çok yerinden müşterileri varmış. Hatta ona Anadolu’da "çok güzel iş yapıyorsun, işin çok güzel, güzel iş yapan usta Abdülkerim Usta" diyorlarmış. Bizim Güzeliş soyadını almamızın sebebi de budur.

Bu şekilde başlayan ve babamla İstanbul’da devam eden yolculuğumuz 1984 yılında kurumsallaşma yolundaki adımlarımızla devam etti. O dönemin şartlarında bir farklılıkla, bir inovasyonla atılan temeller, geçmişten bugüne sektördeki pek çok ilklerle gelişti ve bizden sonraki kuşaklara aktarılacak.” şeklinde konuştu. Bir asırdan fazla bir zaman önce Mardin’in kültürel zenginliğinden güç alarak doğan Ariş Pırlantanın bugün dünya markası olma hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirten Güzeliş, 2030 yılına kadar dünyaca bilinen bir marka olmayı hedeflediklerini belirtti.

Dört nesildir pırlantanın sonsuz ışığından aldığı ilhamı aşkla, sanatla, ustalıkla birleştirerek her birinde farklı bir hikâye saklı tasarımlar üreten Ariş, altın, pırlanta, elmas, inci ve renkli taşlar kullanarak tasarladığı yüzükler, kolyeler, küpeler, bileklikler ve aksesuar gibi çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Yaratıcı ve yenilikçi özellikler le üretim yapan Ariş Pırlantanın kişiye özel 16 tane de özel tasarım koleksiyonu bulunmaktadır. Temaları ve hikayeleri olan bu koleksiyonların önemli bir kısmı patentli olup dünyada da bir ilki de gerçekleştirmiştir.

Ariş Pırlanta hakkında

Aşkla, sanatla, ustalıkla…

116 yıllık geçmişiyle mücevher sektörünün köklü ve öncü markası Ariş ustalığı, tasarım gücü ve kalitesi ile fark yaratıyor. Müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarak, en kaliteli mücevheri, en doğru fiyatla sunan Ariş, özel günlere, mutlu anlara pırlanta ışıltısı ile eşlik ediyor.

Dört nesildir pırlantanın sonsuz ışığından aldığı ilhamı aşkla, sanatla, ustalıkla birleştirerek her birinde farklı bir hikaye saklı tasarımlar üreten Ariş, altın; pırlantalı, elmaslı, incili ve renkli taşlı; yüzükler, kolyeler, küpeler, bileklikler ve aksesuarlardan oluşan çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Yaratıcı ve yenilikçi özelliklere sahip, aynı zamanda kişiye özel üretimi de yapılabilen 16 tane özel tasarım koleksiyonu bulunmaktadır. Temaları ve hikayeleri olan bu koleksiyonların önemli bir kısmı patentli olup dünyada da bir ilk.