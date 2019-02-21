2019 Yılı hedeflerinde Avrupa pazarında büyümek var

2018 yılı, Türkiye ekonomisinde üretim ve ihracat performansıyla öne çıkan mobilya sektörü için yeni ihracat pazarlarına odaklanılan bir dönem oldu. Ulusal pazarda açık ara lider marka olmayı amaçlayan Bürotime, küresel pazarda da büyümeyi ve etkin rol oynamayı hedeflemektedir. Yeni nesil çalışma anlayışına ışık tutan tasarımlarıyla, dünyanın en prestijli tasarım ödüllerini toplayan Bürotime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu, 2018 yılını değerlendirirken, 2019 yılı hedeflerinden de bahsetti.



Toplumsal fayda yaratmayan finansal başarıların anlamlı olmadığına değinerek, büyüme stratejilerinin her zaman sürdürülebilirlik prensibine dayandığını belirten

Hüseyin Tosunoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Toplumsal büyümeyi sağlamak için her firmanın katma değer yaratması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla başarımızı sadece ciro odaklı değil, sektöre kattığımız değerleri ve yenilikleri de ölçerek değerlendiriyoruz. 2016 yılından bu yana, piyasa değerimizi ve ofis mobilyası sektörünü güçlendirmek amacıyla marka yatırımlarımızı artırarak, şirketin tüm bölümlerinde önemli bir dönüşüm ve gelişim sürecini başarıyla gerçekleştirdik. Çalışmalarımızın karşılığını da hızlı ve efektif bir şekilde alarak; 2016 yılında yüzde 15, 2017 yılında ise yüzde 30’luk bir büyüme oranı yakaladık. 2018 yılında da ihracata yönelerek ve yurt dışındaki konsept showroom sayımızı artırarak, döviz kuru dalgalanmalarına rağmen, yüzde 12,5 gibi önemli bir büyüme oranı elde ettik.”



Tosunoğlu, “Ürün gamımızı da, çağın ve geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye özen gösteriyoruz. Teknolojik gelişmelerin sonucu ortaya çıkan home office çalışma kültürü için tasarladığımız ürünlerimizin lansmanını, 2018 Ekim ayında Almanya'da düzenlenen, 30 ülkeden 600'den fazla firmanın katıldığı



Orgatec fuarında gerçekleştirdik. 2019 yılında ise; çağrı merkezi, eğitim, terminal, sağlık sektörüne yönelik çözümleri ve ofislerde estetik ve işlevselliği birleştirecek tasarımları hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

2018 yılında, yurt dışındaki franchise'larına 8 yeni showroom eklediklerinin altını çizen Hüseyin Tosunoğlu, “Bugün; Gürcistan, Almanya, Kenya, Katar, Kosova, Umman, İsrail, Bosna Hersek, Mısır, Irak, İran, Ürdün, Makedonya, Lübnan ve Suudi Arabistan’da Bürotime konsept mağazalarımız bulunuyor. Avrupa’da; Fransa, İtalya, Malta, Türki Cumhuriyetler’de; Kırgızistan, Türkmenistan, Afrika bölgesinde ise Sudan yoğun çalıştığımız yurt dışı pazarlar arasında yer alıyor.2018 yılı yurt dışı hedeflerimizde ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde pazar payımızı artırmak vardı. Bu bölgelerde ve Balkanlar’ın tamamında çok ciddi pazar payları elde ettik. Yurt dışı yatırımlarımız bu sene de devam edecek. 2019’un ilk çeyreğinde Türkmenistan’da franchise açmayı planlıyoruz. Ardından ağırlıklı olarak Avrupa pazarı başta olmak üzere, hedeflerimiz doğrultusunda planladığımız bölgelerde konsept showroomlarımızın sayısını artırarak iş hacmimizi genişleteceğiz. Özellikle Avrupa’da, üretim kalitemiz ve lojistik avantajlarımız sayesinde büyük bir potansiyelimizin bulunduğunun farkındayız. 2019 yılında da geçmiş yıllardaki büyüme ivmemizi korumayı, toplam ciro içerisindeki ihracat rakamımızı yüzde 30’lara yükseltmeyi hedefliyoruz.” dedi.