2020’nin parlayan yıldızı olacak

Dijital baskı sektörünün lideri Lidya Grup, 20 yılı aşkın sürede elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübesiyle, sektöre yeni bir nefes getirecek konfigürasyonunu kendisinin oluşturduğu ve kendisine ait SUTEC markasını, 2019 yılının son çeyreğinde pazara sunmuştu.

Ürün pazara girdikten sonra yoğun talep aldıklarını kaydeden Lidya Grup Grafik Sanatlar Satış Direktörü Adem Öz, şunları söyledi:

“SUTEC, yüksek kalite, stabil baskı ve uygun yatırım maliyeti ile kendi segmentinde pazarda rakipsizdir. Markamıza ilk günden itibaren çok yoğun bir talep alıyoruz. Showroomumuzda yapılan demolar sırasında, SUTEC’in 10 cm kalınlığa kadar cam, metal, plastik, ahşap gibi farklı malzemelerin üzerine baskı yapması, müşterilerimizden tam puanı almıştır. SUTEC’in arkasında Lidya Grup’un kalitesi ve güvencesinin olmasıyla da, siparişini verdiğimiz makineler, stoklarımıza dahi girmeden yolda satılmaya devam ediyor. SUTEC dijital baskı makinesi, 2020’nin parlayan yıldızı olacaktır ve kendi segmentinde pazar liderliğine oturmasını hedefliyoruz” dedi.



Kopyalama merkezleri beğeniyor ve segmentine kaliteli makine algısını yerleştiriyor



Müşterilerin SUTEC’i beğendiğini ve ciddi bir talep ile karşı karşıya olduklarını anlatan Adem Öz, konuşmasına şöyle devam etti:

“SUTEC, kopyalama merkezleri için olmazsa olmazdır. Ardından, reklamcılar, promosyoncular, matbaacılar yoğun bir talep gösteriyor. Özetle, SUTEC ile pazara, kaliteli ve stabil baskı yapılması imkanını getirmiş olduk. Zira yıllardır, promosyon sektörüne hitap edecek bir makineyi temsil etmemiz konusunda, müşterilerimizin talepleri mevcuttu. Biz de, geçtiğimiz birkaç yıl üzerinde çalışarak, SUTEC’i pazara kazandırmış olduk. Lidya Grup olarak, sahip olduğumuz bilgi birikimimiz, tecrübemiz, finansal gücümüz ve organizasyon yapımız ile Avrupa’nın sayılı firmalarından birisiyiz ve sektörümüze daima kalite algısını yerleştirmeye çalışıyoruz. Müşterimizin ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesinden makinenin kurulumuna ve eğitimlerinin verilmesine, üst düzey teknik servis hizmeti sağlanmasından ödeme kolaylığına kadar uçtan uca çözümler sunuyoruz. Özetle, SUTEC’in demosunu izleyenler, makinenin ne kadar kaliteli ve kabiliyetli olduğunu görüyorlar ve buna bir de buna Lidya Grup’un güvencesi eklendiğinde, beklentilerimizin üzerinde satış gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz” diye konuştu.



Firmalar, kısa vadeli yatırım yapmayı istemiyor



Müşterilerin beklentilerini değerlendiren Adem Öz, şunları anlattı:

“Copy shop’lar başta olmak üzere sektördeki firmalar, kısa vadeli değil, uzun vadeli ve kaliteli bir makineye yatırım yapmayı istiyorlar. Lidya Grup olarak, hem kaliteli, hem stabil baskı yapabilecekleri, hem uygun yatırım maliyeti olan, hem kaliteli teknik servis ağı bulunan SUTEC’i, pazara sunar sunmaz, beklentilerimizin çok üzerinde bir ilgi ve taleple karşılaştık. Bu ilgiden ve talepten oldukça memnunuz. Makinenin özelliğine dair bir örnek verirsek, SUTEC’de kullanan mürekkep oldukça kalitelidir. Müşteri, sert zemine, esnek zemine veya folyo tarzı zemine baskı yaparken, aynı mürekkebi kullanabiliyor. Tek tip mürekkep ile birçok materyale baskı yapılması da, hem mürekkep değişikliği yapılmasını ortadan kaldırıyor, hem verimlilik sağlıyor. SUTEC’in pazarda gördüğü ilgi nedeniyle yıl içerisinde ürün gamını genişletmeyi planlıyoruz. SUTEC’in pazarda liderliğe oturmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



SUTEC Dijital Baskı Makinesi Teknik Özellikleri:

*10 cm yüksekliğindeki malzemelere baskı imkanı

*Cam, ahşap, mdf, pleksi, metal, pvc, leksan, kalem, çakmak, ayna

*Folyo, canvas, branda, barrisol, lightbox kumaş, duratrans, fotoğraf kağıdı, cep telefonu kabı, ajanda, promosyon ürünleri

*Baskı alanı: 750-900 mm

*1600*1440 Dpi baskı çözünülürlüğü

*Üretim hızı 16 m2

*Yüksek vakum emiş gücü ile mükemmel keskinlik

*3 pt yazı baskı kabiliyeti

*3 ile 8 adet baskı kafa opsiyonu

*Güçlendirilmiş çelik kasa

*Yeni nesil Led Uv kurutma teknolojisi ile düşük enerji tüketimi

*Led lambalar için su soğutma ünitesi

*Emici ve emici olmayan yüzeylere baskı imkanı

*CMYK+W, CMYK+W+V renk seçenekleri

*Ultra RIP, Photoprint

*Mürekkep hacmi 1 Lt

*Güçlü çelik kasa

*Beyaz mürekkep çökme önleyici

