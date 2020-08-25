2021'de dijital kanallar ile elektrik tedarikçisi değişebilecek

Elektrik faturaları yıllardır çaresiz bir masraf olarak tüketicilerin hayatında yer alıyor, ancak tüketiciler artık eskiden olduğu gibi devletin belirlediği fiyatlardan elektrik kullanmak zorunda değil, zira artık 25 milyona yakın sayıdaki tüketici, cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisi değiştirip daha ucuz fiyatlarda elektrik kullanabiliyor.

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi encazip.com’un verilerine göre, serbest tüketici uygulamasına geçişte yaşanan problemlerin başında zorunlu tutulan ıslak imzalı sözleşmeler geliyordu. Sözleşmelerin ıslak imza sürecinin uzun sürmesi ve evrak bürokrasisi, tüketicinin elektrik tedarikçisi değiştirme işleminden vazgeçmesine ve potansiyel tasarrufları kaybetmesine neden oluyordu.

EPDK, dijitalleşmenin önünü açtı, tüketici 120 TL ödemekten kurtuldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yaptığı mevzuat güncellemesiyle birlikte mesafeli satış sözleşmeleri ile internet üzerinden veya çağrı merkezlerinden elektrik tedarikçisi değiştirmek mümkün hale geldi. Böylece elektrik piyasalarında dijital kanallardan yararlanmanın önü açılırken, evrak bürokrasisinin kaldırılmasıyla daha önce başvuru başına 120 TL’ye varan ve kargo şirketlerine ödenen evrak takip maliyetlerin önüne geçildi. Bu hamleyle çok daha fazla sayıda tüketici kolayca elektrik tedarikçisini değiştirebilecek ve özelleştirmedeki esas hedef olan rekabetin oluşması ile birlikte tüketicilerin çok daha kaliteli elektrik hizmetine çok daha ucuz fiyatlardan ulaşabilecek.

Tüm dünyada tüketiciler dijital kanallardan tasarruf ediyor

Elektrik piyasasının serbest olduğu ülkelerde tüketicilerin tedarikçi değişikliklerinde uzaktan satış kanallarını tercih etmesi ve uzaktan kanallarla yapılan tedarikçi değişikliklerinde tasarrufun ıslak imzalı sözleşmelere göre 3-4 kat daha fazla olması dikkat çekiyor. Örneğin İngiltere’de elektrik tedarikçisini değiştiren 6 milyonun üzerindeki tüketicilerin yüzde 88’i bu hakkını uzaktan satış kanalları ile kullandı. Elektrik tedarikçisi değişikliğinin oldukça yaygın olduğu Portekiz, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerde tüketicilerin tamamına yakını elektrik tedarikçisini değiştirirken, önemli bir çoğunluk bu işlemini online kanallarla yaptı.

Uzaktan kanallar tüketiciler için çok daha verimli

Elektrik piyasasında dijital kanalların kullanımın önünün açılmasıyla birlikte Avrupa örneklerinde yaşanan tüketici lehine gelişmenin çok büyük bir hızla Türk tüketicisi tarafından da hissedilmesi bekleniyor. Zira artık tüketiciler online tarifelere uzaktan satış kanalları ile geçiş yaparken, abonelik yönetimi, faturalandırma ve ödeme gibi işlemleri de tamamen online olarak halledebiliyor. Şimdilik sadece iş yerlerinin faydalanabildiği bu haktan Ekim ayından itibaren ev tüketicilerinin de faydalanması bekleniyor, asıl rekabet de bu tarihten sonra başlayacak.



Tedarikçi değiştiren tüketici sayısı 7 kat, tasarruf 5 kat artacak

encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, mesafeli satış sözleşmeleri kullanarak tedarikçi değişimi ile ilgili olarak “Sadece sözleşmelerin ıslak imza zorunluluğunun bulunması tüketicilerin yüzde 85’inin tedarikçisini değiştirememesine neden oluyordu. Ayrıca bölgelerinde güçlü tedarikçiler rekabetin gelişmesine engel oluyor ve tüketicileri yanlış yönlendirerek yüzde 20 civarında tasarruf edilebilecekken tüketicilerin yüzde 3-4 civarında bir indirime razı gelmesine neden oluyordu. Tüm bunlara rağmen 5 milyona yakın tüketici elektrik tedarikçisini değiştirmişti. Artık uzaktan kanalların piyasanın bir parçası olması ile birlikte serbest piyasadan faydalanan tüketici sayısının artmasının yanında tedarikçiler arasında da eşit rekabet koşulları oluşacak ve yine rekabetin esas kazananı tüketici olacak. Orta vadede 15-20 milyon tüketici elektrik tedarikçisini değiştirmiş olacak. Ayrıca 2021 yılına kadar 8 milyon kullanıcının elektrik tedarikçisini mesafeli sözleşmelerle değiştirmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.