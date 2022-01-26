2021 yılında yüzde 38 büyüme kaydetti

Isı pompalarının konutların yanında artık birçok alanda kullanılmaya başlandığını ifade eden Baymak CEO’su Ender Çolak, “Pandemi ve küresel ısınma gibi önemli faktörler iklimlendirmede mevsimselliği ortadan kaldırdı. Değişen yaşam biçimi ve alışkanlıklar dört mevsim kullanılan ısı pompalarına olan ilgiyi artırıyor. Biz de bu alandaki öncü rolümüzü sürdürüyoruz. 2021 yılında Türkiye’nin farklı bölgelerinde bayi ve yetkili servislerimize ısı pompası konusunda teorik ve pratik toplam 170 saatin üzerinde eğitimler verdik, sadece ısı pompası konusunda hizmet veren uzman yetkili servisler oluşturduk ve tüketicilerimize sunduğumuz desteği güçlendirdik” şeklinde konuştu.

2021 yılının Baymak’ın Türkiye genelinde bayi ve yetkili servis yapılanmalarını da güçlendirdiği bir yıl olduğunun altını çizen Çolak, “Türkiye genelinde 303 yetkili servisimiz ve 600’ün üzerinde bayimiz ile tüketicilerimize ulaşmaya devam ediyoruz. Sektörün en yaygın servis ağına sahip şirketi olarak her noktada ve her hava koşulunda müşterilerimizin sürekli olarak yanlarındayız. Yaz döneminde klimadaki yüksek mevsimsel artışa karşın montaj sürecinde maksimum performans göstererek yine tüm müşterilerimizin montaj taleplerini en kısa sürede yanıtlamayı başardık. Pandemi dönemine rağmen bayi ağımıza yenilerini eklemeyi başardık. Tüm iş ortaklarımız ile kurduğumuz ilişkinin temelinde güven yatıyor. İş ortaklarımız için oluşturduğumuz Baymaklife sadakat programımızda kullanıcı sayımızı 2021 yılında iki katına çıkarmakla kalmadık, sektörde BES sistemini sadakat programına entegre eden ilk firma olduk. Bu sayede iş ortaklarımızın geleceğine yatırım yapmaktan çok memnunuz” dedi.

“BİR İLKE İMZA ATARAK HATA RİSKLERİNİ ORTADAN KALDIRDIK”

Baymak’ın 2021 yılında Türkiye iklimlendirme sektörünün ilk Dijital Dönüşüm Ofisi’ni kurduğunu belirten Çolak, “Biz dijitalleşme sürecimizi müşteri deneyimi, operasyonel süreçler ve iş modellerinin dönüşümü üzerine kurguladık. Baymak olarak “Yüzde 100 müşteri memnuniyeti” hedefimiz doğrultusunda Müşteri Deneyimini İyileştirme Dijital Yol Haritamızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Merkezinde yapay zekâ olan projede tüketicilerimizin davranışlarını analiz edip bu analizler doğrultusunda ürün, servis ve teknik hizmetlerimizi “terzi” yaklaşımıyla sunuyoruz. Sadece kendimizi değil, müşterilerimizi de dönüştürüyoruz. Geçen yıl “Uzaktan Erişim ve Destek Uygulamasını” hayata geçirdik. Bu sayede tüketicilerimiz, yüz yüze temas olmadan ürünlerimizle ilgili sorunlarını uzaktan erişim ile çözebiliyor. Yapay zekânın bütünleştiği sistemlerle müşteri deneyimini iyileştirmek için yürüttüğümüz “Yapay Zekâ Destekli Müşteri Deneyimi Projesi” ile bir ilke imza attık. Hayata geçirdiğimiz robotik otomasyon sistemleri ile fabrikamızdaki süreçlerin etkinliğini arttırarak hata risklerini ortadan kaldırdık. Tüm bu çalışmalarımızın karşılığında Şikayetvar tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen ve en iyi müşteri memnuniyeti sağlayan markaların belirlendiği A.C.E. Awards “Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri”nde, “Isı Sistemleri” kategorisinde “Gold” ödülüne layık görüldük” dedi.

2022 YILINDA ÜRÜN YELPAZEMİZE HİBRİT ÇALIŞABİLEN GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİMİZİ EKLEYECEĞİZ”

Sadece iklimlendirme sektörünün değil genel itibarıyla iş dünyasının geleceğinde; enerji dönüşümü, dijitalizasyon ve müşteri deneyiminin belirleyici olacağına vurgu yapan Çolak, “2021 yılında yaptığımız 22 milyon ve 2022’de yapmayı hedeflediğimiz 100 milyon TL’lik yatırımın bir bölümünü bu üç alandaki çalışmalarımıza ayırdık. Büyük bir kısmı ise üretim kapasitelerimizin arttırılmasına yönelik planladı. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde yıllık kombi üretim kapasitemizi 400 binler seviyesinden 500 bine çıkarmayı hedeflerken, boyler hat kapasitemizi de 34 binden 56 bin seviyesine çıkararak yüzde 65 oranında arttırmayı planlıyoruz. Bu yatırımların ana sebebi 2021 yılında kombi ihracatımızın adetsel olarak yüzde 36 artması ile boyler satışlarında da büyüme kaydedilmiş olması. Özellikle boylerdeki büyümenin Avrupa ihracatımıza yukarı yönlü bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Ayrıca termosifon gibi ürünlerde de verim artırıcı üretim teknolojileri yatırımlarımız olacak. Bunların yanında 2022 yılında ürün yelpazemize diğer ürünlerimizle hibrit çalışabilen yeni güneş kolektörlerimizi ekleyeceğiz. 2022 yılında, büyüyen yerli ve yabancı pazarlarımızdaki talebi karşılayabilmek adına yukarıda bahsettiğim kapasite artışlarına ve yatırımlara bağlı olarak oluşacak ihtiyaçlara paralel, katma değer yaratan kadrolarımızı da artırmayı öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

HİDROJENLE ÇALIŞAN KOMBİ TÜKETİCİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU

Tüm dünyada fosil yakıtların azaltılmasına çalışılırken, Türkiye’nin de Paris İklim Anlaşması’na imza atarak sürdürülebilirlik anlamında çok önemli bir adım attığını belirten Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü: “2021 yılında Baymak ve ana şirketimiz BDR Thermea Group’un Ar-Ge ekipleri tarafından geliştirilen ülkemizin ilk hidrojen ve doğal gazla çalışan kombisi Lunatec’i tüketicilerimizin beğenisine sunduk. Avrupa’da enerji dönüşümünde fikir liderliğini BDR Thermea yaparken, Baymak olarak bizler de Türkiye’nin enerji dönüşümü sürecinde yeni nesil teknolojileri destekleyen ürün yelpazemiz ve bilgi birikimimizle sürece yön veren şirketlerden biri olacağız. Aynı zamanda İtalya ve İngiltere’ye öncülük ederek BDR Thermea Grup bünyesinde platform kombisi üretme yetkinliğine sahip ilk ülke olarak bu kombileri dünyaya ihraç edeceğiz.”

“TOPLAM İHRACATIMIZI DOLAR BAZINDA YÜZDE 38 ORANINDA BÜYÜTTÜK“

2021 yılında sektör genelinde döviz kurlarının seyri nedeniyle bazı ürün gruplarına talepte düşüşler olduğunu belirten Çolak, “Pandemi ve ekonomik daralmanın yarattığı sektörel küçülme 2021 yılında yüzde 17 civarında seyretti. Bu küçülme paralelinde kombi ve panel radyatör satışlarında düşüş olmasına karşın doğal gaz-LPG tipi brülör ve ısı pompalarının satışlarında ciddi artışlar oldu” dedi. Türkiye iklimlendirme sektörünün ihracat açısından çok parlak bir yıl geçirdiğine dikkat çeken Çolak, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bu yıl için sektör olarak belirlediğimiz 5 milyar dolarlık ihracat hedefini, Ekim 2021 itibarıyla, 6 milyar dolar sınırını ise aralık ayında aşmayı başardık. Ayrıca ülke ihracatındaki payımız

da yüzde 2,7’e çıktı. Biz de Baymak olarak 2021 yılını başarılı bir ihracat performansı ile geride bıraktık. Bu dönemde tüm ürün gruplarında ihracatımızı artırarak toplam ihracatımızı dolar bazında yüzde 38 büyüttük. Rusya, Arjantin, Almanya, Ukrayna, İspanya, Özbekistan, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerde çift haneli büyüme sağladık ve pek çok önemli pazarla olan ilişkilerimizi geliştirerek Baymak’ın buralarda aranan bir marka olması yönünde önemli adımlar attık. Aynı dönemde Afrika ve Amerika kıtalarındaki satışlarımızı da artırarak seneyi büyük başarılarla noktaladık. 2021 yılında boyler ihracatında kaydettiğimiz yüzde 52 oranındaki büyüme 2019 yılında Rusya, Almanya ve ABD pazarları ile başlamıştı. Bu büyüme Fransa’nın da katılmasıyla bu sene artarak devam edecek. Ayrıca Afrika pazarında da solar kolektör ve paket sistem satışlarını artırmayı başardık. Enerji dönüşümündeki liderliğimiz ve gelecek ürün tasarımlarımızı global enerji dönüşümü ihtiyaçlarına uygun planlamış olmamız, önümüzdeki yıllarda ihracatta güçlenerek büyüyeceğimizi gösteriyor.”

ATIKLARI AYRIŞTIRARAK DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRIYORLAR

Çolak, sözlerini şöyle tamamladı: “Teknolojinin verdiği gücü arkamıza alarak çevre dostu ve tasarruflu iklimlendirme ürünleri geliştirmeye devam ederken bir yandan da üretim tesislerimizde, çalışma alanlarımızda köklü bir değişime gittik. Fabrika çatımıza kurduğumuz güneş kolektörleri sayesinde elektriğimizin önemli bir bölümünü kendimiz üretmeye başladık. Baymak Ailesi olarak hem ofiste hem özel hayatlarımızda plastikle amansız bir savaşa girdik. Tüm atıklarımızı ayrıştırmaya, kompost yaparak yeniden doğaya kazandırmaya, elektronik atıklarımızı düzenli olarak fidan bağışına dönüştürmeye başladık ve paydaşlarımızın sürdürülebilirlik konusundaki farkındalık ve bilincini artıracak programları hayata geçiriyoruz. 2022 yılında da kurumsal ve bireysel olarak doğa üzerindeki olumsuz etkilerimizi en aza indirmek için sürdürülebilirlik bakış açısını iş alanlarımıza dahil etmeye devam edeceğiz.”