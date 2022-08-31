2022'ye 650 firma katılıyor!

#buradaolmalısınız sloganıyla 32.’si gerçekleştirilecek Zuchex için geri sayım başladı. Tarsus Türkiye tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı, İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri), ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB destekleriyle organize edilen fuar, 15 Eylül’de kapılarını açıyor. Zuchex’in sektörü için önemli bir dış ticaret değerine sahip olduğunu vurgulayan Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Bu yıl 32.’sini düzenlediğimiz Zuchex, dünya ihracat liginde şu anda kendi alanında 5. sırada bulunan Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün, üst sıralara çıkması için önemli bir basamak olacak. Özellikle uluslararası zincir perakende devleri başta olmak üzere kaliteli tasarımları uygun maliyetlerle tedarik etmek isteyen yurt dışı satın almacılar ilk adres olarak Zuchex’i görüyor. 15 – 18 Eylül tarihlerindeki fuarımıza dört gün boyunca sadece yurt dışından 7 bin doğrudan satın almacı bekliyoruz. Yaklaşık 30 bin ziyaretçi de Anadolu’nun farklı bölgelerinden gelecek. Her yeni buluşmada, katılımcı firmalarına yeni ticaret kanalları, bakir pazarlar ve alternatifli ihracat kapıları açan Zuchex, bu yıl da eşsiz fırsatlar sunacak” dedi.

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün tüm paydaşları bir araya geliyor

Sergilenen zengin ürün çeşitliliğiyle hem yurt içi hem de yurt dışından satın almacıların öncelikli adresi halini alan Zuchex, yine en yeni tasarımlara, inovatif ürünlere ve markaların 2023 koleksiyonlarına ev sahipliği yapacak. Fuar, ev ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren imalatçı, ihracatçı, ithalatçı ve distribütör firmaları, profesyonel satın alma heyetleri, zincir mağaza satın almacıları, bağımsız perakendeciler, toptancı & perakendeci kuruluşlar, bayi ve distribütörler, otel & restoran işletmecileri, catering ve organizasyon şirketleri, kurumsal hediyelik eşya satın almacıları, üretici ve ithalatçı firma yetkilileriyle buluşturacak.