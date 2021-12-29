2022 yılbaşı araştırmasının sonuçları açıklandı

Migros, gelenekselleşen yılbaşı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların yüzde 70’i yılbaşı akşamını evde geçirmeyi tercih ederken, geçtiğimiz yıl ailesiyle birlikte geçireceğini belirtenleri oranı yüzde 67’den yüzde 76’a yükseldi. Pandeminin etkilerinin devam ettiği bu yıl da şehir dışı ve yurt dışı seyahatleri planlanmazken, ankete katılanların yüzde 93’ü yılbaşı akşamı seyahat etmeyeceğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 82’sinin yeni yıldan en büyük beklentisi sağlık; bunun yanında yüzde 46’sı ise pandeminin sona ermesini istiyor. Araştırmaya göre bu yıl yılbaşı çekilişine olan ilgide de artış görülüyor.

“Her bütçeye hitap eden, kaliteli ve zengin ürün çeşidimizle müşterilerimizin her anında yanındayız”

Migros Ticaret A.Ş. Süpermarket İş Birimi Direktörü Cüneyt Taşpek, “Gelenekselleşen yılbaşı araştırmamız ile müşterilerimizin yılbaşı alışveriş tercihlerini analiz ediyor, yaptığımız anket çalışmalarıyla yılbaşı alışveriş alışkanlıklarını ortaya koyuyoruz. Bu yıl yaptığımız araştırma tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin yılbaşı kutlamaları ve alışveriş alışkanlıkları üzerindeki etkilerinin devam ettiğini gösterdi. Tüketicilerin çok büyük bir çoğunluğunun yılbaşı kutlamasını evde ve aileleriyle birlikte geçirmeyi tercih ettiğini görüyoruz. Bunun yanında, yeni bir yılı karşılamanın verdiği heyecanın yapılan alışverişlerle evlere daha fazla yansıtılacağını, hazırlıkların geçen yıla kıyasla daha özenli bir şekilde gerçekleştirileceğini söyleyebiliriz. Migros olarak, biz de gerek kaliteli ve zengin ürün çeşidimiz, gerekse her bütçeye hitap eden fiyatlandırmamızla müşterilerimizin yanında olarak, sevdikleriyle geçirecekleri bu değerli anları daha keyifli kılmak için çalışıyoruz” dedi.

Evlerdeki yılbaşı hazırlıkları bu yıl daha da özenli

Araştırmaya göre, geçen yıla kıyasla değişen yılbaşı kutlama alışkanlıklarının başında evlerde yapılan hazırlıklar geliyor. Katılımcıların yüzde 43’ü evlerinde yapacağı hazırlığa daha çok özen göstereceğini, yüzde 21’i de pandemi nedeniyle seyahat etmeyeceğini söylüyor. Yılbaşı market alışverişini online olarak yapacağını ifade edenlerin oranı yüzde 14. Yılbaşı market alışverişleri ortalama 3 gün önceden ve daha çok eş ya da aileyle birlikte yapılırken, bunun için zincir marketler tercih edildiğini ortaya çıkıyor. “Market alışverişini eşim ve ben yaparız” diyenler yüzde 39 oranındayken, ailesiyle yapanlar yüzde 30’luk dilimi kapsıyor. Alışverişini yalnız yapmayı tercih edenlerin oranı ise yüzde 39. Ayrıca yüzde 22’lik kısım internet ve mobil uygulama üzerinden alışverişini yapmayı tercih ediyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 65’i yılbaşı için her zamankinden farklı bir market alışveriş listesi yaptığını belirtiyor.

Yılbaşı sofralarının yıldızı “mezeler”

Araştırmada, mezeler yüzde 67’lik oranla yılbaşı sofralarında en çok tercih edilen yemeklerin başında geliyor. Mezeleri yüzde 46 ile zeytinyağlılar, yüzde 40 ile ızgara kırmızı et, yüzde 34 ile etli yemekler, yüzde 30 ile ızgara tavuk takip ediyor. Tatlılarda ise yüzde 28’lik oranla şerbetli tatlılar öne çıkıyor.

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezleri atıştırmalıklar yüzde 50 ile marketlerdeki indirimlerde en çok ilgi çeken ürün grubunu oluyor. Şarküteri yüzde 34 ile ikinci, meyve-sebze ve kırmızı et ise yüzde 31 ile üçüncülüğü paylaşıyor.

Yeni yılı karşılamanın mutluluğunu paylaşmak için hediye şart

Katılımcıların yüzde 69’u sevdiklerinin yeni yılını hediyeyle kutlamak istiyor. Hediye alışverişi en çok AVM ve online alışveriş sitelerinden yapılıyor. Alışveriş merkezlerini tercih edenler yüzde 65, online sitelerden alanlar yüzde 62 oranında. Hediye alanların ilk tercihi yüzde 48 ile bu yıl da kozmetik olurken, yüzde 46’sı züccaciye ve ev eşyaları, yüzde 45 ise hazır giyimden yana seçim yapacağını söylüyor.