2023 yılında 50 bin bağımsız marka elçisine ulaşmayı hedefliyor

2020 yılından bu yana Türkiye’de ve Avrupa’da alanında ilk olan Champs, 10 bini aşkın girişimci bağımsız marka elçisi ile müşteri hizmetleri sektörünün dönüşümüne liderlik ediyor. Yüzde 95’i yüksek öğrenimli yeteneklerden oluşan bağımsız çalışanlarıyla Türkiye’deki markalarının yanı sıra Avrupa’nın büyük bir kısmında da varlığını güçlendiriyor. Almanya, Hollanda, İspanya ve İngiltere pazarlarına hizmet üreterek Türkiye’nin hizmet ihracatına katkıda bulunuyor. Yıldan yıla 5 kat büyüyen Champs, 2023 yılında 50 bin bağımsız marka elçisine ulaşmayı amaçlıyor.

“Avrupa pazarının en güçlü oyuncularından biri olacağız”

Girişimci çalışanların müşteri hizmetleri alanında yarattığı pazarın gelinen noktada 2,5 milyar dolara ulaştığını, 2025 yılında ise 13 milyar dolara yükseleceğini kaydeden Champs Kurucu Ortağı ve Yöneticisi Mahir Tüzün, “Hızla yükselen pazardan pay alarak, uluslararası bir platform haline gelmek, yurtdışındaki varlığımızı daha da güçlendirmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. İki yılda 30’un üzerinde markaya hizmet sağlayan bir platform olarak, B2B/B2C satış konusunda firmaların yeni satış kanalı olduk. Müşteri hizmetlerinde ise kısa zamanda dönemsel çağrı artışları için aranan servis sağlayıcısıyız. Champs’in bağımsız marka elçileri, öngörülemeyen durumlarda hizmet verdikleri hemen hemen tüm çağrı merkezlerinde çağrı sırasında yaşanabilecek olumsuz senaryoları yönetme noktasında iyi bir alternatif halini aldı. 2023 yılında da üretkenliği artırmak, tüketicilerine hızlı ve iyi bir deneyim yaşatmak ve ekiplerine özel beceriler eklemek isteyen kuruluşların bağımsız işgücü ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz. Bunlara ek olarak Avrupa’da 12 dilde yarattığımız ağ ile pazarın en güçlü oyuncularından biri olacağız” şeklinde konuştu.

“Gig ekonomi pazarı son beş yılda yüzde 110 büyüdü”

Champs’in Türkiye’de ilk defa tüketici destek hizmetleri konusunda yer ve zamandan bağımsız olarak çalışmak isteyenlere yönelik hizmet verdiğini hatırlatan Mahir Tüzün, Gig ekonomisinin yükselişini ve tercih edilme nedenlerini değerlendirdi. Yeni modelde standartların üzerinde olan maaşların ve ek gelirin yanı sıra esnekliğin de önemli bir madde olduğunu belirten Mahir Tüzün konuşmasına şöyle devam etti: “Araştırmalar Gig ekonomi pazarının son beş yılda yüzde 110 büyüdüğünü gösteriyor. Piyasa değeri 88,89 milyar dolardan 117,28 milyar dolara yükseldi. Küresel iletişim merkezi pazarına artan güven nedeniyle 2027 yılına kadar katlanarak büyüyeceği öngörülüyor. Çok sayıda çalışanın neden geleneksel işten Gig ekonomisine geçtiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bana göre, serbest çalışma ekonomisinin büyümesini önemli ölçüde etkileyen iki faktör var. İlki, çalışanların tercihlerinin değişmesi. 9'dan 5'e iş artık birçok çalışanın, özellikle de genç neslin hayalindeki iş değil. İkincisi ise internet. Yeni dijital teknolojiler yalnızca iş ortamını değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda insanların işlerini nasıl yaptıklarını da yeniden şekillendiriyor. İnternet, fiziksel olarak çalışmak için rapor vermenize gerek kalmadan işinizi her yerde yapmanızı ve geçiminizi sağlamanızı mümkün kılıyor. Bu çerçevede baktığımızda, özellikle gençler açısından serbest çalışma yaklaşımının ve bu alandaki talebin kısa vadede hızla artacağını düşünüyorum.”