210 Türkiye'de 52 dünyada mağazası olacak

Türkiye genelinde, 73 ilde 185 mağazayla müşterisine her zaman yenilikçi bir anlayış ile hizmet veren Doğtaş, 2021 yılının ilk çeyreğinde açtığı 14 yeni mağazanın ardından 2021 yurtiçi hedef sayılarını da revize ederek 210 olarak açıkladı. Artvin, Aksaray, Antalya, İzmir, Ağrı, Ankara, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Iğdır’da açılanlarla “Türkiye’nin 81 ilinde Doğtaş mağazası” hedefine bir adım daha yaklaşan marka, yıl içerisindeki yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.

Ayrıca yurtdışında da 6 farklı ülkede 7 mağaza açma hedefi bulunan Doğtaş; Irak, Özbekistan, Gana, Nijerya, Almanya, Fransa’da hazırlıklarına başladı.

E-ticaret sitesinde hızlı büyüme

2021 yılı başında yayına alınan Doğtaş e-ticaret sitesi müşteriden pozitif cevaplar almaya devam ediyor. İlk çeyrek ciro payı %1 seviyesinde olan e-ticaret sitesi özelindeki yıllık hedeflerin, ilk 6 ay sonunda yakalanması öngörülüyor.

2021 yılında yeni bir portföy ile daha da güçlü

2021 yılını portföy yenileme yılı olarak tanımlayan Doğtaş, ilk çeyrekte 5 koltuk takımı, 3 yemek odası, 3 yatak odasını koleksiyonuna kattı. Senenin ilerleyen dönemlerinde ürün gamını geliştirmeye devam edecek olan markanın konsantrasyonu ise teknolojik ürünler.

Evde geçirilen zamanla artan konfor arayışı Doğtaş hybrid ve relax mekanizmalı tasarımlarında cevap buluyor. Mobilya markası olmanın ötesinde yaşam alanları yaratan Doğtaş, portföyünde genişleyen aksesuar, puf ve aydınlatma koleksiyonlarıyla fark yaratmaya devam ediyor.