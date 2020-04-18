Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar iletim ek ücreti arcelik solunum cihazi Ramazan Bayramı yolcu sayıları TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan Tokat
Bakanlık o firmaları ifşa etti
Bakanlık 45 firmayı ifşa etti
Güvenlik önlemlerini artırdı
Güvenlik önlemlerini artırdı
Sebzede hijyene dikkat
Sebzede hijyene dikkat
Satışı 10 milyonu aştı
Satışı 10 milyonu aştı
Sorumluluk verin
Sorumluluk verin

2,5 milyon ton hububat ithalatı için o vergiler sıfırlandı

2019 yılında 9 milyon 827 bin tonla buğday ithalatında rekor kırılırken, bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 milyon ton buğday için gümrük vergisi sıfırlandı. Pirinç, mısır ve arpa ile birlikte bugünkü kararla gümrük vergisi sıfırlanan hububat miktarı 2,5 milyon ton oldu.

2,5 milyon ton hububat ithalatı için o vergiler sıfırlandı
banner17

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2,5 milyon ton hububat ve 100 bin ton kuru baklagil ithalatı için gümrük vergisi sıfırlandı.

Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda, geçen seneki karara atıfta bulunularak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne sıfır gümrük vergisiyle açılan kontenjanlar şöyle oldu:

“100 bin ton kuru baklagil, 1 milyon ton buğday, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır ve 100 bin ton pirinç.”

Türkiye 2019’da 3,7 milyar dolarlık hububat ve hububat ürünü ithal etmişti.

Türkiye’nin 2019 yılındaki toplam buğday ithalatı 9 milyon 827 bin ton olmuştu.

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok ülke hububat ihracatına sınırlamalar getirirken uluslararası hububat fiyatlarında da artışlar kaydedilmişti.Sözcü

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HububatHububat Ve Bakliyat İthalatıOprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5